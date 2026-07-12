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[VIDEO] Bộ Nội vụ đề xuất cải cách tiền lương mới sau tăng 8%

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[VIDEO] Bộ Nội vụ đề xuất cải cách tiền lương mới sau tăng 8%

Sau đợt tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án cải thiện chế độ lương cho công chức và lực lượng vũ trang.

Minh Quân - Hà Anh
#Cải cách tiền lương công chức #Tăng lương cơ sở 8% #Chính sách tiền lương mới #Lực lượng vũ trang và cán bộ #Ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước

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