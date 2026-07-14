Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp công nghệ cao, đón đầu AI, chip, bán dẫn, hướng tới trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước.

Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều 14/7. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả bước đầu của Phú Thọ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, thuộc nhóm 9 địa phương tăng trưởng trên 10% của cả nước và đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu hút FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 34.880 tỷ đồng, tăng 19,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,1%.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả trên cho thấy môi trường đầu tư và năng lực điều hành của chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh vẫn cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, nâng tỷ trọng dịch vụ, phát triển hạ tầng logistics, xử lý các dự án tồn đọng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời đưa địa phương trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo Thủ tướng, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, hạn chế các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, Phú Thọ cần chủ động đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp, coi đây là động lực tăng trưởng mới của địa phương trong giai đoạn tới. Đồng thời, rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, đánh giá kỹ tỷ lệ lấp đầy trước khi cấp phép mới nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Thủ tướng cũng yêu cầu Phú Thọ khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ Thủ đô để phát triển thương mại, logistics; biến các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản thành nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch tỉnh và phấn đấu đạt, vượt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.