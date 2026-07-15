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[GALLERY] Hyundai Staria Hybrid 2026 chào sân Đông Nam Á, từ 851 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Staria Hybrid 2026 chào sân Đông Nam Á, từ 851 triệu đồng

Hyundai Staria Hybrid 2026 vừa ra mắt Philippines gây chú ý nhờ cấu hình 7-11 chỗ, hệ thống kết nối Bluelink, ghế thư giãn, camera 360 độ, mạnh 245 mã lực.

Tâm Võ
Với việc đưa Staria Hybrid ra thị trường, Hyundai Philippines lần đầu có một mẫu MPV sử dụng hệ truyền động xăng lai điện. Sản phẩm mới góp phần hoàn thiện danh mục hybrid của hãng ở Philippines, bên cạnh các dòng Tucson, Santa Fe và Palisade đang được phân phối.
Với việc đưa Staria Hybrid ra thị trường, Hyundai Philippines lần đầu có một mẫu MPV sử dụng hệ truyền động xăng lai điện. Sản phẩm mới góp phần hoàn thiện danh mục hybrid của hãng ở Philippines, bên cạnh các dòng Tucson, Santa Fe và Palisade đang được phân phối.
Staria Hybrid cũng đánh dấu lần đầu tiên Hyundai triển khai nền tảng kết nối Bluelink trên một mẫu xe bán tại Philippines. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể kiểm tra tình trạng và chẩn đoán xe từ xa. Dịch vụ Hyundai Live Services còn cung cấp dữ liệu giao thông, thời tiết theo thời gian thực trên màn hình thông tin giải trí mà không yêu cầu ghép nối điện thoại thông minh.
Staria Hybrid cũng đánh dấu lần đầu tiên Hyundai triển khai nền tảng kết nối Bluelink trên một mẫu xe bán tại Philippines. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể kiểm tra tình trạng và chẩn đoán xe từ xa. Dịch vụ Hyundai Live Services còn cung cấp dữ liệu giao thông, thời tiết theo thời gian thực trên màn hình thông tin giải trí mà không yêu cầu ghép nối điện thoại thông minh.
Về ngoại hình, mẫu xe MPV Hyundai Staria Hybrid 2026 về cơ bản vẫn mang phong cách tương lai quen thuộc trên phiên bản máy dầu, nổi bật với dải LED định vị kéo dài theo phương ngang và dáng thân bo tròn. Hyundai tạo điểm khác biệt bằng thiết kế mới ở khu vực lưới tản nhiệt.
Về ngoại hình, mẫu xe MPV Hyundai Staria Hybrid 2026 về cơ bản vẫn mang phong cách tương lai quen thuộc trên phiên bản máy dầu, nổi bật với dải LED định vị kéo dài theo phương ngang và dáng thân bo tròn. Hyundai tạo điểm khác biệt bằng thiết kế mới ở khu vực lưới tản nhiệt.
Riêng hai bản Premium và Premium Plus được trang bị cụm đèn Cube Projection LED và mâm hợp kim 18 inch, trong khi các bản thấp hơn sử dụng đèn LED Multi-MFR và vành 17 inch. Xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.253 x 1.997 x 1.990 mm, trục cơ sở dài 3.273 mm.
Riêng hai bản Premium và Premium Plus được trang bị cụm đèn Cube Projection LED và mâm hợp kim 18 inch, trong khi các bản thấp hơn sử dụng đèn LED Multi-MFR và vành 17 inch. Xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.253 x 1.997 x 1.990 mm, trục cơ sở dài 3.273 mm.
Khoang hành khách của Hyundai Staria Hybrid có ba tùy chọn cấu hình, gồm 7, 9 và 11 chỗ. Vật liệu bọc ghế được phân cấp theo từng biến thể: bản GL dùng nỉ, GLS sử dụng da tổng hợp, Premium được bọc da, còn Premium Plus dùng da Nappa.
Khoang hành khách của Hyundai Staria Hybrid có ba tùy chọn cấu hình, gồm 7, 9 và 11 chỗ. Vật liệu bọc ghế được phân cấp theo từng biến thể: bản GL dùng nỉ, GLS sử dụng da tổng hợp, Premium được bọc da, còn Premium Plus dùng da Nappa.
Riêng phiên bản Premium Plus 7 chỗ sở hữu ghế "thư giãn" chỉnh điện ở hàng thứ hai, tích hợp chức năng trượt, tựa lưng và đệm ngồi điều chỉnh 2 hướng, đi kèm bệ đỡ chân chỉnh 4 hướng. Các phiên bản GLS, Premium và Premium Plus sử dụng cặp cửa lùa đóng mở bằng điện. Hai bản cao cấp sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 12,3 inch; GLS và hai bản GL được bố trí màn hình TFT LCD 4,2 inch.
Riêng phiên bản Premium Plus 7 chỗ sở hữu ghế "thư giãn" chỉnh điện ở hàng thứ hai, tích hợp chức năng trượt, tựa lưng và đệm ngồi điều chỉnh 2 hướng, đi kèm bệ đỡ chân chỉnh 4 hướng. Các phiên bản GLS, Premium và Premium Plus sử dụng cặp cửa lùa đóng mở bằng điện. Hai bản cao cấp sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 12,3 inch; GLS và hai bản GL được bố trí màn hình TFT LCD 4,2 inch.
Trong khi hai phiên bản GL 9 chỗ và GL 11 chỗ dùng cửa lùa cơ. Dàn âm thanh Bose 12 loa chỉ có trên Premium và Premium Plus, còn hệ thống hai cửa sổ trời chỉnh điện là trang bị độc quyền của bản Premium Plus. Tất cả phiên bản đều được trang bị màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth cùng tính năng nhận diện giọng nói.
Trong khi hai phiên bản GL 9 chỗ và GL 11 chỗ dùng cửa lùa cơ. Dàn âm thanh Bose 12 loa chỉ có trên Premium và Premium Plus, còn hệ thống hai cửa sổ trời chỉnh điện là trang bị độc quyền của bản Premium Plus. Tất cả phiên bản đều được trang bị màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth cùng tính năng nhận diện giọng nói.
Hyundai Staria Hybrid được trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi, phối hợp với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Cấu hình này tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Riêng động cơ đốt trong đạt mô-men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500-4.500 vòng/phút, còn mô-tơ điện có mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Nhà sản xuất công bố khả năng vận hành đạt tối đa 17,7 km với mỗi lít nhiên liệu, tương ứng khoảng 5,65 lít/100 km.
Hyundai Staria Hybrid được trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi, phối hợp với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Cấu hình này tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Riêng động cơ đốt trong đạt mô-men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500-4.500 vòng/phút, còn mô-tơ điện có mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Nhà sản xuất công bố khả năng vận hành đạt tối đa 17,7 km với mỗi lít nhiên liệu, tương ứng khoảng 5,65 lít/100 km.
Trang bị hỗ trợ người lái được phân cấp rõ rệt giữa các phiên bản. Premium và Premium Plus có ga tự động thích ứng tích hợp chức năng Stop &amp; Go, hỗ trợ giữ làn và duy trì xe ở giữa làn đường, phanh tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảm biến đỗ xe phía trước, hai bên và phía sau cùng hệ thống camera toàn cảnh. Hai bản này sử dụng 6 túi khí.
Trang bị hỗ trợ người lái được phân cấp rõ rệt giữa các phiên bản. Premium và Premium Plus có ga tự động thích ứng tích hợp chức năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn và duy trì xe ở giữa làn đường, phanh tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảm biến đỗ xe phía trước, hai bên và phía sau cùng hệ thống camera toàn cảnh. Hai bản này sử dụng 6 túi khí.
Hyundai Staria Hybrid tại Philippines gồm 5 phiên bản, đáp ứng nhu cầu chở 7, 9 hoặc 11 người. Giá bán khởi điểm là 1,999 triệu peso (khoảng 851 triệu đồng) cho bản GL 9 chỗ. Khách hàng tại Philippines có thể chọn một trong ba màu sơn: trắng Creamy White, đen Abyss Black Pearl hoặc bạc Shimmering Silver Metallic.
Hyundai Staria Hybrid tại Philippines gồm 5 phiên bản, đáp ứng nhu cầu chở 7, 9 hoặc 11 người. Giá bán khởi điểm là 1,999 triệu peso (khoảng 851 triệu đồng) cho bản GL 9 chỗ. Khách hàng tại Philippines có thể chọn một trong ba màu sơn: trắng Creamy White, đen Abyss Black Pearl hoặc bạc Shimmering Silver Metallic.
Tiếp đến, bản GL 11 chỗ được niêm yết ở mức 2,079 triệu peso (khoảng 885 triệu đồng), bản GLS 9 chỗ có giá 2,389 triệu peso (khoảng 1,017 tỷ đồng), trong khi bản Premium 9 chỗ giá 2,999 triệu peso (khoảng 1,276 tỷ đồng). Phiên bản đứng đầu danh mục là Premium Plus 7 chỗ với giá 3,199 triệu peso (khoảng 1,361 tỷ đồng).
Tiếp đến, bản GL 11 chỗ được niêm yết ở mức 2,079 triệu peso (khoảng 885 triệu đồng), bản GLS 9 chỗ có giá 2,389 triệu peso (khoảng 1,017 tỷ đồng), trong khi bản Premium 9 chỗ giá 2,999 triệu peso (khoảng 1,276 tỷ đồng). Phiên bản đứng đầu danh mục là Premium Plus 7 chỗ với giá 3,199 triệu peso (khoảng 1,361 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Staria Hybrid 2026.
Tâm Võ
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