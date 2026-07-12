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[VIDEO] Chính phủ yêu cầu sáp nhập xã, vận hành chính quyền hai cấp

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[VIDEO] Chính phủ yêu cầu sáp nhập xã, vận hành chính quyền hai cấp

Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.

Minh Quân - Hà Anh
#Sáp nhập xã #Tinh gọn bộ máy hành chính #Chính sách sắp xếp đơn vị hành chính #Nâng cao hiệu quả quản lý #Chính quyền hai cấp

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