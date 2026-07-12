Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Chính phủ yêu cầu sáp nhập xã, vận hành chính quyền hai cấp
Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Khảo sát Navigos Group về tác động của AI và công nghệ, ngành điện nước dễ bị ảnh hưởng, nhưng trung tâm việc làm Hà Nội nhìn nhận cơ hội.
Cuối 2024, Trung Quốc siết kiểm nghiệm sầu riêng, hàng nghìn container ùn ứ. Chỉ có 37 phòng kiểm nghiệm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
El Nino mạnh lên nhanh gây nắng nóng kỷ lục tại Việt Nam, Bắc Bộ vượt 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và nông nghiệp.
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Vùng sóng nhiệt rộng lớn trên Thái Bình Dương thúc đẩy siêu bão Ba Vì và nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.
Khám phá sáu thủ phạm gây hao điện ngầm gồm thiết bị giải trí, sạc, tủ lạnh cũ, máy tính, điều hòa và thiết bị thông minh giúp giảm chi phí điện.
Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập cao đẳng sư phạm vào đại học, hướng tới 85% giáo viên trình độ đại học sau 2030.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 25 FIT tại TPHCM và Hà Nội 580 triệu đồng do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Khảo sát Navigos Group về tác động của AI và công nghệ, ngành điện nước dễ bị ảnh hưởng, nhưng trung tâm việc làm Hà Nội nhìn nhận cơ hội.
Cuối 2024, Trung Quốc siết kiểm nghiệm sầu riêng, hàng nghìn container ùn ứ. Chỉ có 37 phòng kiểm nghiệm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
El Nino mạnh lên nhanh gây nắng nóng kỷ lục tại Việt Nam, Bắc Bộ vượt 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và nông nghiệp.
Thanh tra Đồng Nai đề xuất kiểm tra hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Long Thành và Long Hưng do có nhiều thông tin không chính xác.
Startup Đông Phương Toán Tín ra mắt bộ tăng tốc AI DF1000, Hoa Vi hướng tới giảm phụ thuộc vào máy qu để nâng cao công nghệ chip 3D.
Vùng sóng nhiệt rộng lớn trên Thái Bình Dương thúc đẩy siêu bão Ba Vì và nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.
Khám phá sáu thủ phạm gây hao điện ngầm gồm thiết bị giải trí, sạc, tủ lạnh cũ, máy tính, điều hòa và thiết bị thông minh giúp giảm chi phí điện.
Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập cao đẳng sư phạm vào đại học, hướng tới 85% giáo viên trình độ đại học sau 2030.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 25 FIT tại TPHCM và Hà Nội 580 triệu đồng do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Sau đợt tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án cải thiện chế độ lương cho công chức và lực lượng vũ trang.
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Bê bối của GIA năm 2005 tại New York khiến ngành kim cương siết chặt kiểm soát, EGL cũng gặp chỉ trích về đánh giá sai chất lượng
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