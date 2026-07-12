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[VIDEO] Bắc Kinh siết xuất khẩu AI, nguy cơ chấm dứt kỷ nguyên giá rẻ

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[VIDEO] Bắc Kinh siết xuất khẩu AI, nguy cơ chấm dứt kỷ nguyên giá rẻ

Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu AI, đe dọa kỷ nguyên AI giá rẻ toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn như Alibaba và ByteDance.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách kiểm soát AI của Trung Quốc #Hạn chế xuất khẩu công nghệ AI #Ảnh hưởng đến ngành công nghiệp công nghệ #Chấm dứt kỷ nguyên AI giá rẻ #Biện pháp bảo vệ nền tảng AI trong nước

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