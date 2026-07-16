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[GALLERY] "Soi" Wuling Macaron từ 269 triệu tại Việt Nam, chạy từ 205 km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" Wuling Macaron từ 269 triệu tại Việt Nam, chạy từ 205 km/sạc

Sau hơn bốn tháng nhận đặt cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron, xe có giá từ 269 triệu đồng, lăn bánh từ 205 - 300 km/sạc.

Nguyễn Anh
Mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron hoàn toàn mới này là sản phẩm sẽ thay thế Wuling Mini EV đang bán tại thị trường Việt Nam, được phân phối với hai phiên bản có phạm vi hoạt động lần lượt 205 km và 300 km sau mỗi lần sạc.
Mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron hoàn toàn mới này là sản phẩm sẽ thay thế Wuling Mini EV đang bán tại thị trường Việt Nam, được phân phối với hai phiên bản có phạm vi hoạt động lần lượt 205 km và 300 km sau mỗi lần sạc.
So với Mini EV, Wuling Macaron 2026 mới được thay đổi đáng kể về thiết kế. Mẫu xe mới sở hữu cấu hình 5 cửa thay cho kiểu 3 cửa trước đây, đồng thời chuyển từ phong cách hình hộp sang các đường nét bo tròn mềm mại hơn.
So với Mini EV, Wuling Macaron 2026 mới được thay đổi đáng kể về thiết kế. Mẫu xe mới sở hữu cấu hình 5 cửa thay cho kiểu 3 cửa trước đây, đồng thời chuyển từ phong cách hình hộp sang các đường nét bo tròn mềm mại hơn.
Kích thước tổng thể của xe cũng được gia tăng với chiều dài 3.256 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm, tăng lần lượt 192 mm và 180 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Dù đã mở bán, Wuling Việt Nam hiện vẫn chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật về động cơ điện và bộ pin trên website chính thức.
Kích thước tổng thể của xe cũng được gia tăng với chiều dài 3.256 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm, tăng lần lượt 192 mm và 180 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Dù đã mở bán, Wuling Việt Nam hiện vẫn chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật về động cơ điện và bộ pin trên website chính thức.
Theo thông tin từ đại lý, bản 205 km không có màn hình phụ thứ hai 8 inch, hệ thống giải trí chỉ dừng ở mức nghe nhạc USB, Bluetooth và FM, chưa hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Xe dùng đèn halogen, gương chỉnh tay và có 2 loa phía trước. Một số trang bị cơ bản như 4 cửa gió điều hòa và cửa sổ chỉnh điện vẫn được duy trì.
Theo thông tin từ đại lý, bản 205 km không có màn hình phụ thứ hai 8 inch, hệ thống giải trí chỉ dừng ở mức nghe nhạc USB, Bluetooth và FM, chưa hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Xe dùng đèn halogen, gương chỉnh tay và có 2 loa phía trước. Một số trang bị cơ bản như 4 cửa gió điều hòa và cửa sổ chỉnh điện vẫn được duy trì.
Trong khi đó, Wuling Macaron 2026 phiên bản lăn bánh 300 km/sạc được bổ sung màn hình phụ 8 inch, nâng cấp lên đèn LED và sử dụng chìa khóa điện tử. Tuy nhiên, hệ thống giải trí vẫn chưa hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.
Trong khi đó, Wuling Macaron 2026 phiên bản lăn bánh 300 km/sạc được bổ sung màn hình phụ 8 inch, nâng cấp lên đèn LED và sử dụng chìa khóa điện tử. Tuy nhiên, hệ thống giải trí vẫn chưa hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.
Về an toàn, Wuling Macaron bản tiêu chuẩn chỉ có 1 túi khí cho ghế lái, còn bản cao hơn có 2 túi khí phía trước. Cả hai đều có ISOFIX, camera lùi và cảnh báo lùi, nhưng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc chỉ xuất hiện trên bản 300 km.
Về an toàn, Wuling Macaron bản tiêu chuẩn chỉ có 1 túi khí cho ghế lái, còn bản cao hơn có 2 túi khí phía trước. Cả hai đều có ISOFIX, camera lùi và cảnh báo lùi, nhưng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc chỉ xuất hiện trên bản 300 km.
Sự khác biệt tiếp tục thể hiện ở hệ thống phanh. Bản 205 km dùng phanh đĩa trước và tang trống sau, đi kèm phanh tay cơ. Bản 300 km nâng cấp lên phanh đĩa cả trước và sau, tích hợp phanh tay điện tử và Auto Hold. Các công nghệ như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và kiểm soát lực kéo cũng chỉ có trên phiên bản cao hơn.
Sự khác biệt tiếp tục thể hiện ở hệ thống phanh. Bản 205 km dùng phanh đĩa trước và tang trống sau, đi kèm phanh tay cơ. Bản 300 km nâng cấp lên phanh đĩa cả trước và sau, tích hợp phanh tay điện tử và Auto Hold. Các công nghệ như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và kiểm soát lực kéo cũng chỉ có trên phiên bản cao hơn.
Cả hai phiên bản đều sử dụng mâm 13 inch, có ABS và EBD. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau, lái trợ lực điện. Dung lượng pin lần lượt là 16,2 kWh và 25,1 kWh (loại LFP), cho tầm vận hành tương ứng 205 km và 300 km. Trọng lượng xe ở mức 780 kg và 845 kg, khoảng sáng gầm 120 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm.
Cả hai phiên bản đều sử dụng mâm 13 inch, có ABS và EBD. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau, lái trợ lực điện. Dung lượng pin lần lượt là 16,2 kWh và 25,1 kWh (loại LFP), cho tầm vận hành tương ứng 205 km và 300 km. Trọng lượng xe ở mức 780 kg và 845 kg, khoảng sáng gầm 120 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm.
Ở tầm giá 269 - 329 triệu đồng, Wuling Macaron sẽ không dễ tạo lợi thế trước các mẫu xe điện mini đang có mặt trên thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn của xe có giá cao hơn 70 triệu đồng so với Bestune Xiaoma và đắt hơn 81 triệu đồng so với VinFast VF2 cũng như VinFast Minio Green.
Ở tầm giá 269 - 329 triệu đồng, Wuling Macaron sẽ không dễ tạo lợi thế trước các mẫu xe điện mini đang có mặt trên thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn của xe có giá cao hơn 70 triệu đồng so với Bestune Xiaoma và đắt hơn 81 triệu đồng so với VinFast VF2 cũng như VinFast Minio Green.
Với phiên bản 300 km, mức chênh lệch so với các đối thủ còn được nới lên 130 - 141 triệu đồng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh về giá, đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với mẫu xe điện đến từ Trung Quốc.
Với phiên bản 300 km, mức chênh lệch so với các đối thủ còn được nới lên 130 - 141 triệu đồng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh về giá, đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với mẫu xe điện đến từ Trung Quốc.
Video: Xem chi tiết Wuling Macaron 2026 từ 269 triệu tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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