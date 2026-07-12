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[VIDEO] Nghiên cứu lập đô thị hạt nhân cấp xã sau khi bỏ cấp huyện

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[VIDEO] Nghiên cứu lập đô thị hạt nhân cấp xã sau khi bỏ cấp huyện

Bộ Nội vụ đề xuất thành lập đô thị đặc biệt cấp xã, nhằm thúc đẩy phát triển, kết nối hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả hơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Lập đô thị hạt nhân cấp xã #Chuyển đổi hành chính địa phương #Phát triển hạ tầng đô thị #Vai trò điều phối đô thị đặc biệt #Nghiên cứu tổ chức hành chính

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