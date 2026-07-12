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[VIDEO] Cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội nhận hơn 1,3 tỉ, nói là tiền tư vấn

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[VIDEO] Cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội nhận hơn 1,3 tỉ, nói là tiền tư vấn

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội thừa nhận nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ các phòng khám nha khoa, gọi là tiền tư vấn tại tòa.

Minh Quân - Hà Anh
#Tham nhũng trong y tế #Nhận hối lộ từ phòng khám #Vai trò của cán bộ y tế cũ #Xung đột lợi ích trong y tế #Quản lý và kiểm tra y tế

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