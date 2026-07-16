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[GALLERY] Ora Ballet Cat - Volkswagen Beetle của Trung Quốc sắp được nâng cấp

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ora Ballet Cat - Volkswagen Beetle của Trung Quốc sắp được nâng cấp

Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".

Nguyễn Chung
Great Wall Motor (GWM) là hãng xe nổi tiếng với nhiều mẫu xe có thiết kế và ý tưởng khác biệt. Tuy nhiên, Ora Ballet Cat lại là một trường hợp đặc biệt khi ngoại hình của mẫu xe này gần như giống hệt "con bọ" Volkswagen Beetle cổ điển.
Great Wall Motor (GWM) là hãng xe nổi tiếng với nhiều mẫu xe có thiết kế và ý tưởng khác biệt. Tuy nhiên, Ora Ballet Cat lại là một trường hợp đặc biệt khi ngoại hình của mẫu xe này gần như giống hệt "con bọ" Volkswagen Beetle cổ điển.
Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Ballet Cat là một trong những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Ora và cũng là mẫu xe có thiết kế gây nhiều tranh cãi nhất. Xe sở hữu kiểu dáng tròn trịa với cản trước/sau mạ crôm, vòm bánh xe phồng lên và các đường nét bo cong đặc trưng của Volkswagen Beetle cổ.
Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Ballet Cat là một trong những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Ora và cũng là mẫu xe có thiết kế gây nhiều tranh cãi nhất. Xe sở hữu kiểu dáng tròn trịa với cản trước/sau mạ crôm, vòm bánh xe phồng lên và các đường nét bo cong đặc trưng của Volkswagen Beetle cổ.
So với đời cũ, phiên bản 2026 của Ora Ballet Cat gần như không thay đổi về ngoại thất. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Cụ thể, Ora Ballet Cat mới được trang bị mô-tơ điện có công suất 201 mã lực. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, xe dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 169 mã lực.
So với đời cũ, phiên bản 2026 của Ora Ballet Cat gần như không thay đổi về ngoại thất. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Cụ thể, Ora Ballet Cat mới được trang bị mô-tơ điện có công suất 201 mã lực. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, xe dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 169 mã lực.
Theo dữ liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố, tốc độ tối đa của xe tăng từ 155 km/h lên 180 km/h. Ngoài ra, xe còn sử dụng pin lithium-sắt-phosphate (LFP) như trước. Hiện chưa có thông tin xác nhận bộ pin này sẽ được nâng cấp về mặt dung lượng.
Theo dữ liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố, tốc độ tối đa của xe tăng từ 155 km/h lên 180 km/h. Ngoài ra, xe còn sử dụng pin lithium-sắt-phosphate (LFP) như trước. Hiện chưa có thông tin xác nhận bộ pin này sẽ được nâng cấp về mặt dung lượng.
Bên cạnh động cơ mới, Ora Ballet Cat tiếp tục duy trì những trang bị đặc trưng hướng đến khách hàng nữ từng xuất hiện trên phiên bản trước. Trong đó, có gương trang điểm cỡ lớn, các ngăn chứa son môi và mỹ phẩm, cùng camera chụp ảnh "tự sướng" có khả năng tự động tải ảnh lên mạng xã hội.
Bên cạnh động cơ mới, Ora Ballet Cat tiếp tục duy trì những trang bị đặc trưng hướng đến khách hàng nữ từng xuất hiện trên phiên bản trước. Trong đó, có gương trang điểm cỡ lớn, các ngăn chứa son môi và mỹ phẩm, cùng camera chụp ảnh "tự sướng" có khả năng tự động tải ảnh lên mạng xã hội.
Tuy nhiên, trang bị gây chú ý nhất vẫn là chế độ "Warm Man Mode" dành riêng cho phái nữ. Đúng như tên gọi mà GWM sử dụng, đây là tính năng dành cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.
Tuy nhiên, trang bị gây chú ý nhất vẫn là chế độ "Warm Man Mode" dành riêng cho phái nữ. Đúng như tên gọi mà GWM sử dụng, đây là tính năng dành cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.
Thực chất, chế độ này không thực hiện các chức năng đặc biệt nào ngoài việc kích hoạt nhanh hệ thống điều hòa để tăng nhiệt độ trong khoang lái chỉ bằng một nút bấm, giúp làm ấm cơ thể người sử dụng.
Thực chất, chế độ này không thực hiện các chức năng đặc biệt nào ngoài việc kích hoạt nhanh hệ thống điều hòa để tăng nhiệt độ trong khoang lái chỉ bằng một nút bấm, giúp làm ấm cơ thể người sử dụng.
Đây là một trong những tính năng từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi mẫu xe ra mắt. Bên cạnh đó là chế độ Lady Driving Mode giúp duy trì khoảng cách an toàn lớn hơn với các phương tiện phía trước.
Đây là một trong những tính năng từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi mẫu xe ra mắt. Bên cạnh đó là chế độ Lady Driving Mode giúp duy trì khoảng cách an toàn lớn hơn với các phương tiện phía trước.
Giá bán của "con bọ" Ora Ballet Cat đời mới vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá từ 193.000-223.000 Nhân dân tệ (khoảng 675-780 triệu đồng).
Giá bán của "con bọ" Ora Ballet Cat đời mới vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá từ 193.000-223.000 Nhân dân tệ (khoảng 675-780 triệu đồng).
Video: Giới thiệu "con bọ" Ora Ballet Cat của Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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