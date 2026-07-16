[GALLERY] Ora Ballet Cat - Volkswagen Beetle của Trung Quốc sắp được nâng cấp

Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Hà Nội đang nghiên cứu, tổ chức lại giao thông trên hai trục Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ.
Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.
Trump Mobile T1 được quảng bá rầm rộ nhưng những đánh giá đầu tiên cho thấy chiếc smartphone giá 12 triệu đồng này gây thất vọng về trải nghiệm và giá trị.
Hyundai Staria Hybrid 2026 vừa ra mắt Philippines gây chú ý nhờ cấu hình 7-11 chỗ, hệ thống kết nối Bluelink, ghế thư giãn, camera 360 độ, mạnh 245 mã lực.
Từng bỏ không nhiều năm, khu nhà học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo, chuyển đổi thành hơn 1.100 căn nhà ở xã hội cho thuê.
Mẫu SUV ID. Aura T6 được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, tích hợp công nghệ của Xpeng.
Mẫu xe SUV cỡ lớn chạy điện sở hữu sạc siêu nhanh là BYD Denza N9 vừa được nâng cấp gói ngoại thất Dark Gold, xe sờ hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.
Cầu Đuống mới dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 9, từng bước thay thế cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam và xóa “nút thắt cổ chai” trên tuyến vận tải thủy.
Vision e-Sky là mẫu xe điện rẻ, nhỏ gọn nhất của Suzuki sẽ không chỉ được bán tại Nhật Bản mà còn có mặt ở thị trường châu Âu và Anh vào mùa xuân năm 2027.
Toyota vừa ra mắt Corolla Sport G Z Active Elegance đặc biệt tại Nhật Bản nhằm kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla, phiên bản này nổi bật với màu sơn vàng độc đáo.
Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Malaysia với 2 phiên bản và có giá bán khởi điểm từ 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng).
BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.
Mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.
Google Maps mặc định ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì nhanh nhất. Chỉ cần tắt một cài đặt, người dùng có thể rút ngắn thời gian di chuyển.
Hà Nội sắp đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.
BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.
Sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian nạp pin, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm máy nóng và ảnh hưởng tuổi thọ pin. Đây là những lưu ý người dùng nên biết.