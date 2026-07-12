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[VIDEO] Trung Quốc vượt giới hạn công nghệ chip xếp chồng 3D

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[VIDEO] Trung Quốc vượt giới hạn công nghệ chip xếp chồng 3D

Startup Đông Phương Toán Tín ra mắt bộ tăng tốc AI DF1000, Hoa Vi hướng tới giảm phụ thuộc vào máy qu để nâng cao công nghệ chip 3D.

Minh Quân - Hà Anh
#Công nghệ chip 3D #Startup Đông Phương Toán Tín #Bộ tăng tốc AI DF1000 #Hoa Vi và chiến lược giảm phụ thuộc #Đổi mới công nghệ Trung Quốc

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