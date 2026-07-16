Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Nissan xác nhận khai tử bộ đôi Teana và X-Trail Plug-In Hybrid

Hãng xe Nissan Nhật Bản mới đây tiếp tục thu hẹp danh mục sedan khi xác nhận sẽ ngừng sản xuất mẫu xe Teana, ngoài ra còn có thêm mẫu SUV X-Trail.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Nissan X-Trail and Rogue Hybrid e-POWER mới.

Vào hồi đầu năm nay, Nissan đã công bố kế hoạch loại bỏ 11 mẫu xe trong khuôn khổ chiến lược "Mobility Intelligence for Everyday Life". Khi đó, hãng chưa tiết lộ cụ thể những mẫu xe nào sẽ bị cắt giảm, chỉ cho biết sẽ loại bỏ các sản phẩm có hiệu quả kinh doanh thấp để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực tăng trưởng.

Đến nay, danh sách những "nạn nhân" đầu tiên đã dần được hé lộ. Trong cuộc phỏng vấn với Wards Auto, Giám đốc Sản phẩm và Hoạch định của Nissan khu vực châu Mỹ, Ponz Pandikuthira, xác nhận Teana và X-Trail Plug-In Hybrid sắp bị khai tử. Ở thị trường này, Nissan Teana được gọi là Altima trong khi X-Trail có tên riêng là Rogue.

1-6814.jpg
Nissan xác nhận khai tử bộ đôi Teana và X-Trail Plug-In Hybrid.

Đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Nissan suốt 34 năm, Teana sẽ sớm kết thúc vòng đời. Theo ông Pandikuthira, mẫu xe hạng D này sẽ sớm rời khỏi thị trường bởi Sentra thế hệ mới với hình ảnh trưởng thành hơn được kỳ vọng sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu còn lại đối với dòng sedan của Nissan.

Quyết định này không gây nhiều bất ngờ khi doanh số của Nissan Teana liên tục sụt giảm trong nhiều năm. Vào năm 2019, mẫu xe này từng đạt doanh số hơn 200.000 chiếc mỗi năm tại Mỹ, nhưng đến năm ngoái tụt xuống chỉ còn 92.809 xe.

Tình hình trong năm 2026 còn kém khả quan hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay, các đại lý Nissan tại Mỹ chỉ bán được 42.288 chiếc Teana, giảm 31,9% so với cùng kỳ. Với tốc độ hiện tại, doanh số cả năm của mẫu sedan hạng D này được dự báo chỉ đạt khoảng 84.600 xe.

3-3805.jpg
Đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Nissan suốt 34 năm, Teana sẽ sớm kết thúc vòng đời. Mẫu xe thay thế sẽ là Sentra thế hệ mới.

Trong khi đó, Nissan Sentra ghi nhận kết quả tích cực hơn với doanh số đạt 75.549 xe trong nửa đầu năm 2026. Dù giảm 11,7% so với năm 2025, mẫu sedan này vẫn vượt xa Teana về lượng tiêu thụ.

Bên cạnh Teana, ông Pandikuthira cũng xác nhận X-Trail Plug-In Hybrid sẽ bị ngừng sản xuất. Phiên bản được phát triển dựa trên Mitsubishi Outlander PHEV này được đánh giá không tạo nhiều dấu ấn trên thị trường nhưng đã hoàn thành đúng vai trò mà Nissan kỳ vọng.

"Chúng tôi phát triển mẫu xe này vì một mục tiêu rất cụ thể, đó là nhanh chóng đưa một sản phẩm hybrid vào thị trường để đánh giá tác động của việc bổ sung hệ truyền động hybrid đối với nhu cầu của khách hàng", ông Pandikuthira cho biết. "Nếu khách hàng tìm kiếm trực tuyến và thấy X-Trail không có phiên bản hybrid, họ sẽ không đến đại lý", ông nói thêm.

4-882.jpg
Nissan ũng xác nhận ôtô điện Ariya vẫn tiếp tục được bán tại Canada và Nissan vẫn đang cân nhắc đưa mẫu xe này trở lại thị trường Mỹ.

Theo vị lãnh đạo này, X-Trail Plug-In Hybrid đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ được thay thế bằng X-Trail e-Power mới. Ông cho biết mẫu SUV cỡ C sắp ra mắt sẽ có "mức giá rất hấp dẫn cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt".

Ngoài ra, ông Pandikuthira cũng xác nhận ôtô điện Ariya vẫn tiếp tục được bán tại Canada và Nissan vẫn đang cân nhắc đưa mẫu xe này trở lại thị trường Mỹ. Ông tiết lộ hãng đang chuẩn bị một dòng SUV và bán tải khung gầm rời thế hệ mới, mở đường cho các phiên bản kế nhiệm của Frontier và Xterra.

Bên cạnh đó, Nissan còn đang xem xét phát triển một mẫu SUV 3 hàng ghế mới. Riêng thương hiệu xe sang Infiniti có thể bổ sung các mẫu SUV 2 và 3 hàng ghế mới. Tất cả đều sẽ được cung cấp với cả động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid.

#Nissan Teana và X-Trail Plug-In Hybrid #khai tử Nissan Teana và X-Trail Plug-In Hybrid #Nissan #Teana #X-Trail #Hybrid

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí

Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.

Video: 7 thắc mắc về Túi khí ôtô được giải đáp.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo 7 đợt triệu hồi mới đều liên quan đến lỗi túi khí, ảnh hưởng đến các mẫu xe Nissan. Điểm chung của các xe bị ảnh hưởng là đều được nhập khẩu từ nhiều nhà máy khác nhau của Nissan tại Nhật Bản (Shonan, Kyushu và Oppama).

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Kicks 2026 ra mắt, lần đầu có bản dẫn động bốn bánh e-4ORCE

Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.

1.jpg
Hãng xe Nissan vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa với hệ truyền động e-POWER trên Kicks 2026 thế hệ mới. Khác với các mẫu hybrid thông thường, hệ thống này sử dụng động cơ đốt trong như một máy phát điện, trong khi toàn bộ quá trình vận hành của xe được đảm nhiệm bởi mô-tơ điện.
2.jpg
Ở phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước (FWD), Nissan Kicks 2026 được trang bị mô-tơ điện có công suất 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Nguồn điện được tạo ra từ động cơ xăng HR14DDe dung tích 1.4L. Theo Nissan, cách vận hành này giúp xe duy trì cảm giác tăng tốc đặc trưng của xe điện nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc bên ngoài.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vén màn Nissan Terrano PHEV - SUV việt dã đòi "đấu" Toyota Land Cruiser

Mẫu xe SUV việt dã Nissan Terrano PHEV 2027 phiên bản thương mại này sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, mà còn được bán ra tại một số thị trường toàn cầu.

1.jpg
Hãng xe Nissan đã chính thức trình làng hai mẫu xe ý tưởng mới ấn tượng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Điều thú vị là cả hai đều sẽ được phát triển thành xe thương mại trong vòng 1 năm tới. Đáng chú ý, ít nhất một trong số đó sẽ được phân phối tại các thị trường toàn cầu.
2.jpg
Nổi bật nhất là Nissan Terrano PHEV mới - cái tên Terrano từng được Nissan sử dụng cho một mẫu SUV cỡ nhỏ bán ra từ giữa thập niên 1990 đến giữa những năm 2000. Tuy nhiên, thế hệ mới sẽ hoàn toàn khác biệt. Ở một số thị trường, mẫu xe này sẽ được định vị giữa Nissan Patrol và X-Trail.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới