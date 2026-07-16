Hãng xe Nissan Nhật Bản mới đây tiếp tục thu hẹp danh mục sedan khi xác nhận sẽ ngừng sản xuất mẫu xe Teana, ngoài ra còn có thêm mẫu SUV X-Trail.

Video: Giới thiệu Nissan X-Trail and Rogue Hybrid e-POWER mới.

Vào hồi đầu năm nay, Nissan đã công bố kế hoạch loại bỏ 11 mẫu xe trong khuôn khổ chiến lược "Mobility Intelligence for Everyday Life". Khi đó, hãng chưa tiết lộ cụ thể những mẫu xe nào sẽ bị cắt giảm, chỉ cho biết sẽ loại bỏ các sản phẩm có hiệu quả kinh doanh thấp để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực tăng trưởng.

Đến nay, danh sách những "nạn nhân" đầu tiên đã dần được hé lộ. Trong cuộc phỏng vấn với Wards Auto, Giám đốc Sản phẩm và Hoạch định của Nissan khu vực châu Mỹ, Ponz Pandikuthira, xác nhận Teana và X-Trail Plug-In Hybrid sắp bị khai tử. Ở thị trường này, Nissan Teana được gọi là Altima trong khi X-Trail có tên riêng là Rogue.

Nissan xác nhận khai tử bộ đôi Teana và X-Trail Plug-In Hybrid.

Đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Nissan suốt 34 năm, Teana sẽ sớm kết thúc vòng đời. Theo ông Pandikuthira, mẫu xe hạng D này sẽ sớm rời khỏi thị trường bởi Sentra thế hệ mới với hình ảnh trưởng thành hơn được kỳ vọng sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu còn lại đối với dòng sedan của Nissan.

Quyết định này không gây nhiều bất ngờ khi doanh số của Nissan Teana liên tục sụt giảm trong nhiều năm. Vào năm 2019, mẫu xe này từng đạt doanh số hơn 200.000 chiếc mỗi năm tại Mỹ, nhưng đến năm ngoái tụt xuống chỉ còn 92.809 xe.

Tình hình trong năm 2026 còn kém khả quan hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay, các đại lý Nissan tại Mỹ chỉ bán được 42.288 chiếc Teana, giảm 31,9% so với cùng kỳ. Với tốc độ hiện tại, doanh số cả năm của mẫu sedan hạng D này được dự báo chỉ đạt khoảng 84.600 xe.

Đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Nissan suốt 34 năm, Teana sẽ sớm kết thúc vòng đời. Mẫu xe thay thế sẽ là Sentra thế hệ mới.

Trong khi đó, Nissan Sentra ghi nhận kết quả tích cực hơn với doanh số đạt 75.549 xe trong nửa đầu năm 2026. Dù giảm 11,7% so với năm 2025, mẫu sedan này vẫn vượt xa Teana về lượng tiêu thụ.

Bên cạnh Teana, ông Pandikuthira cũng xác nhận X-Trail Plug-In Hybrid sẽ bị ngừng sản xuất. Phiên bản được phát triển dựa trên Mitsubishi Outlander PHEV này được đánh giá không tạo nhiều dấu ấn trên thị trường nhưng đã hoàn thành đúng vai trò mà Nissan kỳ vọng.

"Chúng tôi phát triển mẫu xe này vì một mục tiêu rất cụ thể, đó là nhanh chóng đưa một sản phẩm hybrid vào thị trường để đánh giá tác động của việc bổ sung hệ truyền động hybrid đối với nhu cầu của khách hàng", ông Pandikuthira cho biết. "Nếu khách hàng tìm kiếm trực tuyến và thấy X-Trail không có phiên bản hybrid, họ sẽ không đến đại lý", ông nói thêm.

Nissan ũng xác nhận ôtô điện Ariya vẫn tiếp tục được bán tại Canada và Nissan vẫn đang cân nhắc đưa mẫu xe này trở lại thị trường Mỹ.

Theo vị lãnh đạo này, X-Trail Plug-In Hybrid đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ được thay thế bằng X-Trail e-Power mới. Ông cho biết mẫu SUV cỡ C sắp ra mắt sẽ có "mức giá rất hấp dẫn cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt".

Ngoài ra, ông Pandikuthira cũng xác nhận ôtô điện Ariya vẫn tiếp tục được bán tại Canada và Nissan vẫn đang cân nhắc đưa mẫu xe này trở lại thị trường Mỹ. Ông tiết lộ hãng đang chuẩn bị một dòng SUV và bán tải khung gầm rời thế hệ mới, mở đường cho các phiên bản kế nhiệm của Frontier và Xterra.

Bên cạnh đó, Nissan còn đang xem xét phát triển một mẫu SUV 3 hàng ghế mới. Riêng thương hiệu xe sang Infiniti có thể bổ sung các mẫu SUV 2 và 3 hàng ghế mới. Tất cả đều sẽ được cung cấp với cả động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid.