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[VIDEO] Phát hiện hàng trăm hồ sơ mua nhà xã hội không hợp lệ tại Đồng Nai

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[VIDEO] Phát hiện hàng trăm hồ sơ mua nhà xã hội không hợp lệ tại Đồng Nai

Thanh tra Đồng Nai đề xuất kiểm tra hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Long Thành và Long Hưng do có nhiều thông tin không chính xác.

Minh Quân - Hà Anh
#Kiểm tra hồ sơ mua nhà xã hội #Dự án nhà ở Long Thành và Long Hưng #Phát hiện hồ sơ không hợp lệ #Thanh tra Đồng Nai #Quản lý và rà soát nhà ở xã hội

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