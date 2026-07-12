[VIDEO] Phát hiện hàng trăm hồ sơ mua nhà xã hội không hợp lệ tại Đồng Nai

Thanh tra Đồng Nai đề xuất kiểm tra hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Long Thành và Long Hưng do có nhiều thông tin không chính xác.