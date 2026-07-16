Hồ Nguyên Trừng: Bộ óc kiệt xuất đứng sau những vũ khí đáng sợ của Đại Việt

Bên cạnh tư cách của một nhà chính trị và nhà văn, Hồ Nguyên Trừng (1374–1446) còn được ghi nhận trong lịch sử như là một kỹ sư quân sự xuất chúng của Đại Việt. Ông chính là người gắn liền với quá trình phát triển các loại hỏa khí đầu tiên của nước ta, đặc biệt là súng thần công, góp phần tạo nên một cuộc cách mạng quân sự vào cuối thế kỷ XIV. Dù triều Hồ tồn tại chỉ bảy năm, tài năng của Hồ Nguyên Trừng vẫn được cả sử sách Việt Nam lẫn Trung Hoa ghi nhận như một trong những bộ óc kỹ thuật nổi bật của khu vực thời bấy giờ.

Thần cơ sang pháo - bước tiến công nghệ của Đại Việt

Ngược dòng lịch sử, Hồ Nguyên Trừng là con trưởng của Hồ Quý Ly, người sáng lập nhà Hồ. Sinh ra trong giai đoạn cuối thời Trần đầy biến động, ông được tiếp cận nền giáo dục toàn diện, bao gồm cả Nho học, binh pháp và các ngành kỹ thuật. Trong khi nhiều quý tộc cùng thời tập trung vào việc điều hành chính sự hoặc chỉ huy quân đội, Hồ Nguyên Trừng lại đặc biệt quan tâm đến việc cải tiến công nghệ quân sự. Điều này phản ánh tư duy rất hiện đại: thay vì chỉ dựa vào lòng dũng cảm của binh sĩ, ông tin rằng ưu thế về kỹ thuật có thể tạo ra khác biệt quyết định trên chiến trường.

Thời điểm ấy, thế giới đang chứng kiến sự lan rộng của công nghệ thuốc súng. Xuất phát từ Trung Quốc, thuốc súng dần được ứng dụng để chế tạo các loại pháo kim loại, mở đầu cho kỷ nguyên hỏa khí. Hồ Nguyên Trừng nhanh chóng nhận ra tiềm năng của công nghệ mới và bắt tay vào việc nghiên cứu, cải tiến để phù hợp với điều kiện của Đại Việt. Dưới sự chỉ đạo của ông, các xưởng quân giới đã chế tạo thành công nhiều loại hỏa khí, trong đó nổi tiếng nhất là "thần cơ sang pháo", được xem là dạng súng thần công sơ khai của Việt Nam.

Ảnh minh họa: AI.

Theo các nguồn sử liệu, thần cơ sang pháo sử dụng thuốc súng để phóng đạn đá hoặc đạn kim loại với sức công phá vượt xa các loại vũ khí truyền thống như cung nỏ hay máy bắn đá. Không chỉ có tầm bắn xa hơn, loại pháo này còn tạo ra tiếng nổ lớn và sức sát thương mạnh, có thể phá vỡ đội hình quân địch hoặc công kích thành lũy. Trong bối cảnh cuối thế kỷ XIV, đây là một bước tiến công nghệ rất đáng kể, đưa Đại Việt trở thành một trong những quốc gia sớm ứng dụng pháo binh trong khu vực.

Điều làm nên tài năng của Hồ Nguyên Trừng không chỉ là khả năng tiếp thu kỹ thuật từ bên ngoài mà còn là năng lực tổ chức sản xuất. Chế tạo thần công không đơn giản là đổ đồng vào khuôn. Người chế tạo phải tính toán độ dày của nòng pháo, tỷ lệ hợp kim, khả năng chịu áp lực của kim loại và thành phần thuốc súng sao cho đủ mạnh để bắn đạn nhưng không làm nổ chính khẩu pháo. Trong điều kiện kỹ thuật của thế kỷ XIV, đây là bài toán vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm luyện kim, toán học thực nghiệm và kỹ năng thủ công bậc cao.

Bên cạnh thần công, Hồ Nguyên Trừng còn chỉ đạo chế tạo nhiều loại hỏa khí khác như hỏa tiễn, hỏa cầu và các thiết bị quân sự sử dụng thuốc súng. Ông cũng góp phần xây dựng hệ thống xưởng sản xuất vũ khí có quy mô lớn, biến việc chế tạo hỏa khí từ hoạt động thủ công riêng lẻ thành một ngành sản xuất có tổ chức. Chính điều này đã tạo nền tảng để quân đội nhà Hồ từng bước đưa hỏa khí vào chiến thuật tác chiến thay vì chỉ sử dụng như những vũ khí hỗ trợ.

Bước ngoặt lớn của cuộc đời

Tuy nhiên, tài năng kỹ thuật của Hồ Nguyên Trừng không đủ để cứu vãn vận mệnh của triều đại. Năm 1406, quân Minh tiến đánh Đại Việt. Mặc dù nhà Hồ sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại, họ vẫn nhanh chóng thất bại trước lực lượng xâm lược đông đảo và giàu kinh nghiệm. Sự sụp đổ ấy cho thấy công nghệ quân sự, dù tiên tiến đến đâu, cũng không thể thay thế các yếu tố như sự đoàn kết trong nước, chiến lược đúng đắn và khả năng huy động sức mạnh toàn dân.

Sau khi bị bắt sang Trung Quốc năm 1407, Hồ Nguyên Trừng đối diện với một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Thay vì giam giữ ông như nhiều thành viên khác của hoàng tộc nhà Hồ, triều Minh quyết định giao cho Hồ Nguyên Trừng chức quan phụ trách công việc chế tạo hỏa khí. Theo ghi chép của sử sách Trung Quốc, ông nhanh chóng chứng minh năng lực của mình và được trọng dụng trong ngành quân giới. Việc một kỹ sư quân sự đến từ Đại Việt được giao phụ trách chế tạo pháo cho một đế quốc lớn phản ánh sự đánh giá rất cao của triều Minh đối với trình độ kỹ thuật của ông.

Chính trong thời gian sống tại Trung Quốc, Hồ Nguyên Trừng đã biên soạn Nam Ông mộng lục. Tác phẩm không bàn về kỹ thuật quân sự mà tập hợp nhiều câu chuyện về các nhân vật và sự kiện của Đại Việt trước thời nhà Hồ. Đây là một trong những tác phẩm văn học quan trọng, vừa có giá trị nghệ thuật vừa là nguồn sử liệu quý giúp hậu thế hiểu thêm về xã hội và văn hóa Việt Nam cuối thời Trần. Điều đó cho thấy Hồ Nguyên Trừng không chỉ là một kỹ sư tài năng mà còn là một trí thức toàn diện, có vốn hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

Điều thú vị là dù làm quan cho triều Minh, Hồ Nguyên Trừng vẫn luôn hướng về quê hương. Trong Nam Ông mộng lục, ông nhiều lần bày tỏ sự tiếc nhớ Đại Việt và những con người mình từng gắn bó. Chính vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng ông là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử: một người buộc phải phục vụ cho triều đại chiến thắng nhưng vẫn giữ gìn ký ức và tình cảm dành cho đất nước nơi mình sinh ra.

Ảnh hưởng của Hồ Nguyên Trừng còn kéo dài nhiều thế kỷ sau khi ông qua đời. Kỹ thuật chế tạo thần công và tư duy sử dụng hỏa khí tiếp tục được các triều Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn kế thừa và phát triển. Đến đầu thế kỷ XIX, nghệ thuật đúc đại bác bằng đồng của Việt Nam đạt đến đỉnh cao với những công trình như Cửu vị Thần công ở Huế. Mặc dù công nghệ đã thay đổi rất nhiều, các nhà sử học vẫn xem Hồ Nguyên Trừng là người đặt nền móng cho truyền thống pháo binh Việt Nam.

Ngày nay, khi nhìn lại lịch sử quân sự Đại Việt, Hồ Nguyên Trừng xứng đáng được ghi nhớ không chỉ như một nhà văn hay một vị quan, mà còn là một nhà phát minh và kỹ sư quân sự xuất sắc. Ông đã góp phần đưa công nghệ hỏa khí trở thành yếu tố quan trọng trong nghệ thuật chiến tranh của người Việt, đồng thời chứng minh rằng trí tuệ và sáng tạo có thể tạo nên những bước ngoặt lớn trong lịch sử. Dù số phận gắn liền với một triều đại ngắn ngủi và nhiều biến động, di sản kỹ thuật mà Hồ Nguyên Trừng để lại vẫn là một trong những chương đáng tự hào của lịch sử khoa học – quân sự Việt Nam.