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[VIDEO] AI và công nghệ đe dọa xóa sổ loạt ngành nghề tại Việt Nam trong 3-5 năm

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[VIDEO] AI và công nghệ đe dọa xóa sổ loạt ngành nghề tại Việt Nam trong 3-5 năm

Khảo sát Navigos Group về tác động của AI và công nghệ, ngành điện nước dễ bị ảnh hưởng, nhưng trung tâm việc làm Hà Nội nhìn nhận cơ hội.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của AI đến ngành nghề Việt Nam #Rủi ro tự động hóa lĩnh vực dịch vụ #Cơ hội việc làm trong thời kỳ AI #Khảo sát doanh nghiệp về công nghệ mới #Tác động của công nghệ đến ngành điện nước

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