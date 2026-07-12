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[VIDEO] Biên bản Fed hé lộ bất đồng, vàng và bạc lao dốc

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[VIDEO] Biên bản Fed hé lộ bất đồng, vàng và bạc lao dốc

Biên bản cuộc họp tháng Sáu của Fed tiết lộ nội bộ chia rẽ về lãi suất, khiến vàng giảm gần 1% và bạc lao dốc gần 3%.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách tiền tệ Fed #Ảnh hưởng tới thị trường vàng bạc #Biên bản cuộc họp Fed #Biến động giá vàng bạc #Chia rẽ nội bộ Fed

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