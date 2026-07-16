Đề xuất cắt giảm hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Dự thảo luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sáng 16/7, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật gồm: Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Dự thảo luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, dự thảo luật đề xuất bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa bốn điều kiện và sửa đổi ba điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo sửa đổi theo hướng cắt giảm các điều kiện cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện không còn cần thiết, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Dự thảo cũng bổ sung quy định về cấp phép sử dụng băng tần trong trường hợp đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đối với Luật Viễn thông, dự thảo đề xuất bãi bỏ những điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép.

Với Luật Giao dịch điện tử, dự thảo bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản lý trong môi trường số.

Đối với Luật Chuyển giao công nghệ, dự thảo sửa đổi theo hướng giao Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt, ban hành các chương trình, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ. Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc phân cấp này nhằm nâng cao tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật liên quan.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật. Bà đánh giá hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và cơ bản đáp ứng đầy đủ thành phần theo quy định đối với dự án xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các nội dung sửa đổi của Luật Tần số vô tuyến điện, cơ quan thẩm tra cho rằng tần số vô tuyến điện là tài nguyên quốc gia hữu hạn, có giá trị kinh tế lớn và được cấp trực tiếp, không thông qua đấu giá hoặc thi tuyển. Vì vậy, để bảo đảm thận trọng, Ủy ban đề nghị bổ sung đánh giá thực tiễn thi hành và làm rõ cơ sở của các đề xuất sửa đổi.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng nhất trí với chủ trương bãi bỏ những điều kiện, thủ tục hành chính không còn phù hợp trong các lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông và giao dịch điện tử. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm chỉ phát huy hiệu quả khi có đầy đủ công cụ quản lý thay thế. Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ phương thức hậu kiểm tương ứng với từng nhóm điều kiện và thủ tục được cắt giảm.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ tại kỳ họp diễn ra vào đầu tháng 8.