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[VIDEO] El Nino mạnh nhanh, Việt Nam đối mặt nắng nóng kỷ lục

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[VIDEO] El Nino mạnh nhanh, Việt Nam đối mặt nắng nóng kỷ lục

El Nino mạnh lên nhanh gây nắng nóng kỷ lục tại Việt Nam, Bắc Bộ vượt 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và nông nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của El Nino đến khí hậu Việt Nam #Nắng nóng kỷ lục tháng 6 #Nhiệt độ cao Bắc Bộ #Cảnh báo khí tượng đỏ #Tác động biến đổi khí hậu

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