Video: Xem màn trình diễn xe moto 3 bánh đầy ấn tượng.

Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 sẽ diễn ra tại Hưng Yên với nhiều hoạt động sôi động dành cho cộng đồng yêu xe Sidecar (mô tô ba bánh) và mô tô hai bánh trên cả nước. Không chỉ là sân chơi kết nối những người có chung niềm đam mê, sự kiện còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch Hưng Yên 2026, quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Lễ hội môtô 3 Bánh 3 Miền 2026 sắp diễn ra tại Hưng Yên.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức trong hai ngày 1-2/8 tại Trường Trung cấp nghề Châu Hưng (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Đây là đơn vị đầu tiên trên cả nước đào tạo và cấp giấy phép lái xe hạng B1 dành cho xe ba bánh theo giáo trình của Bộ Công an. Với khuôn viên rộng khoảng 28.000 m² cùng hệ thống sân tập, đường chạy và nhiều mô hình thực hành chuyên nghiệp, địa điểm này đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức một sự kiện quy mô lớn dành cho cộng đồng yêu xe. Đặc biệt, đây cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước đào tạo và cấp giấy phép lái xe B1 cho dòng xe 3 bánh theo giáo trình của Bộ công an.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức trong hai ngày 1-2/8 tại Trường Trung cấp nghề Châu Hưng (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Ban tổ chức cho biết lễ hội hướng tới xây dựng một không gian giao lưu lành mạnh, nơi các câu lạc bộ, hội nhóm mô tô và người chơi Sidecar từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối. Thông qua đó, chương trình góp phần lan tỏa văn hóa sử dụng mô tô văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn trong cộng đồng.

Không dừng lại ở ý nghĩa kết nối những người yêu xe, Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 còn mang đậm dấu ấn văn hóa và du lịch. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và con người Hưng Yên. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá các điểm đến, kích cầu du lịch và tạo thêm sức hút cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Hưng Yên 2026.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và con người Hưng Yên.

Năm nay, chương trình dự kiến quy tụ hàng chục câu lạc bộ mô tô lớn đến từ nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung, cùng đông đảo người chơi Sidecar và mô tô hai bánh trên cả nước. Quy mô mở rộng cùng số lượng thành viên tham gia đông đảo hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, biến lễ hội trở thành điểm hẹn hấp dẫn của cộng đồng yêu xe.

Chuỗi hoạt động tại lễ hội được thiết kế đa dạng nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho người tham dự. Lễ khai mạc sẽ mở màn bằng màn biểu diễn trống hội làng Nghĩa Trụ, tạo không khí tưng bừng trước khi đoàn xe diễu hành qua các tuyến đường để hưởng ứng Năm Du lịch Hưng Yên 2026.

Ban tổ chức Lễ hội 2024 tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Bình, mỗi phần quà trị giá 25 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi là phần trình diễn kỹ năng điều khiển xe Sidecar. Tại đây, các tay lái sẽ thể hiện khả năng xử lý tình huống, kỹ thuật điều khiển và kinh nghiệm vận hành an toàn trên những chiếc mô tô ba bánh có kết cấu đặc biệt. Hoạt động không chỉ mang tính biểu diễn mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lái xe an toàn và văn minh.

Không gian lễ hội cũng sẽ trưng bày nhiều mẫu xe độ độc đáo, xe cổ và các dòng Sidecar hiếm gặp tại Việt Nam. Kết hợp với khu vực triển lãm và các hoạt động giao lưu, chụp ảnh cùng người mẫu, chương trình hứa hẹn mang đến sức hút lớn đối với người yêu xe cũng như du khách.

Tặng quà Trung thu cho các cháu nhỏ tại Nà Hang, Tuyên Quang.

Hoạt động thiện nguyện đã trở thành nét đẹp xuyên suốt của lễ hội trong những năm qua. Tại mùa lễ hội năm 2025 tổ chức ở Nà Hang (Tuyên Quang), sự kiện thu hút hơn 100 thành viên cùng gần 100 xe Sidecar và hàng chục xe mô tô hai bánh tham gia. Trong khuôn khổ Gala Dinner, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Sau lễ hội, đoàn thiện nguyện còn trao hơn 300 phần quà Trung thu cho thiếu nhi và 50 phần quà hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện 19-8, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện19-8 Bộ Công an năm 2025.

Trước đó, lần đầu tổ chức tại Quảng Bình vào năm 2024, Lễ hội 3 Bánh 3 Miền cũng tạo dấu ấn khi thu hút gần 100 thành viên tham gia. Phiên đấu giá từ thiện ghi nhận một chiếc xe cổ được trả giá 51 triệu đồng. Nguồn kinh phí quyên góp cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ đã giúp ban tổ chức trao tặng hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Bình, mỗi phần quà trị giá 25 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Với sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động giao lưu, biểu diễn, quảng bá du lịch và các chương trình thiện nguyện, Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng yêu xe. Không chỉ là nơi kết nối những người cùng đam mê, lễ hội còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hưng Yên, thúc đẩy phát triển du lịch và từng bước xây dựng thương hiệu sự kiện thường niên ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn trong những năm tới.