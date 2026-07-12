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[VIDEO] Sáu thiết bị âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

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[VIDEO] Sáu thiết bị âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Khám phá sáu thủ phạm gây hao điện ngầm gồm thiết bị giải trí, sạc, tủ lạnh cũ, máy tính, điều hòa và thiết bị thông minh giúp giảm chi phí điện.

Minh Quân - Hà Anh
#Thiết bị tiêu thụ điện năng #Hao phí điện trong gia đình #Các thủ phạm gây tăng hóa đơn #Giải pháp tiết kiệm điện #Ảnh hưởng của thiết bị cũ và thông minh

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