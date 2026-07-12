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[VIDEO] Hà Nội sắp ban hành khung giá thuê nhà, tạo quỹ cho nhân lực cao

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[VIDEO] Hà Nội sắp ban hành khung giá thuê nhà, tạo quỹ cho nhân lực cao

Hà Nội chuẩn bị ban hành khung giá thuê nhà lần đầu, xây dựng quỹ nhà nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Minh Quân - Hà Anh
#Khung giá thuê nhà Hà Nội #Quỹ nhà cho nhân lực cao #Chính sách nhà ở mới #Giao Sở Xây dựng nghiên cứu #Phát triển nhà ở đô thị

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