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[VIDEO] Sóng nhiệt Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu

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[VIDEO] Sóng nhiệt Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu

Vùng sóng nhiệt rộng lớn trên Thái Bình Dương thúc đẩy siêu bão Ba Vì và nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của sóng nhiệt Thái Bình Dương #Nguy cơ siêu bão và cháy rừng #Biến đổi khí hậu toàn cầu #Sóng nhiệt và thời tiết cực đoan #Ảnh hưởng của vòm nhiệt đến Mỹ

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