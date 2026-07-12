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[VIDEO] Nút thắt phòng kiểm nghiệm bóp nghẹt ngành sầu riêng tỉ USD

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[VIDEO] Nút thắt phòng kiểm nghiệm bóp nghẹt ngành sầu riêng tỉ USD

Cuối 2024, Trung Quốc siết kiểm nghiệm sầu riêng, hàng nghìn container ùn ứ. Chỉ có 37 phòng kiểm nghiệm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Vấn đề kiểm nghiệm sầu riêng #Ảnh hưởng của quy định Trung Quốc #Ùn ứ container và thiệt hại ngành #Thiếu hụt phòng kiểm nghiệm #Tác động đến doanh nghiệp Đắk Lắk

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