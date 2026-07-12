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[VIDEO] Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam giải ngân chỉ 2% vốn năm 2026

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[VIDEO] Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam giải ngân chỉ 2% vốn năm 2026

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, chỉ đạt 2% kế hoạch vốn năm 2026, gây lo ngại về tiến độ.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam #Giải ngân vốn chậm #Kế hoạch vốn năm 2026 #Ảnh hưởng tiến độ dự án #Tài chính và quản lý dự án

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