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[VIDEO] TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Mục tiêu lọt top đô thị đáng sống nhất

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[VIDEO] TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Mục tiêu lọt top đô thị đáng sống nhất

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy hoạch phát triển dài hạn TP.HCM #Mục tiêu trở thành thành phố đáng sống #Phát triển kinh tế và GRDP #Chiến lược đô thị 2050 #Tầm nhìn 100 năm của TP.HCM

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