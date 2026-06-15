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[VIDEO] Thuê nhà vượt 25% thu nhập, lao động TP HCM kiệt sức

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[VIDEO] Thuê nhà vượt 25% thu nhập, lao động TP HCM kiệt sức

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cảnh báo người lao động kiệt sức khi tiền thuê nhà vượt quá 25% thu nhập, trong khi UBND đề xuất trần giá thuê 20%.

Minh Quân - Hà Anh
#Chi phí thuê nhà cao #Tác động đến người lao động #Chính sách giá thuê nhà #Kiệt sức người lao động #Quản lý giá bất động sản

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