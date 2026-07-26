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[GALLERY] Cận cảnh MINI Aceman tại Việt Nam, SUV điện cỡ A giá 2,419 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh MINI Aceman tại Việt Nam, SUV điện cỡ A giá 2,419 tỷ đồng

MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.

Nguyễn Anh
THACO AUTO và MINI chính thức giới thiệu MINI Aceman tại thị trường Việt Nam. Việc bổ sung MINI Aceman giúp mở rộng thêm lựa chọn trong dải sản phẩm MINI, dành cho những khách hàng yêu thích một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ trọn DNA thiết kế và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu.
THACO AUTO và MINI chính thức giới thiệu MINI Aceman tại thị trường Việt Nam. Việc bổ sung MINI Aceman giúp mở rộng thêm lựa chọn trong dải sản phẩm MINI, dành cho những khách hàng yêu thích một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ trọn DNA thiết kế và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu.
Được phát triển theo triết lý "Clever Use of Space", MINI Aceman sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng tối ưu không gian sử dụng cho 5 hành khách. Mẫu xe có chiều dài 4,07m, được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong danh mục sản phẩm toàn cầu của MINI.
Được phát triển theo triết lý "Clever Use of Space", MINI Aceman sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng tối ưu không gian sử dụng cho 5 hành khách. Mẫu xe có chiều dài 4,07m, được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong danh mục sản phẩm toàn cầu của MINI.
Thiết kế ngoại thất của MINI Aceman chạy điện mới vẫn giữ những đặc trưng nhận diện của thương hiệu MINI với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt bát giác mới, thân xe khỏe khoắn và các đường nét hiện đại, phù hợp với môi trường đô thị.
Thiết kế ngoại thất của MINI Aceman chạy điện mới vẫn giữ những đặc trưng nhận diện của thương hiệu MINI với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt bát giác mới, thân xe khỏe khoắn và các đường nét hiện đại, phù hợp với môi trường đô thị.
Theo ông Daren Ching - Giám đốc MINI châu Á chia sẻ: "MINI Aceman là sự bổ sung mới trong danh mục sản phẩm MINI. Mẫu xe kết hợp thiết kế đặc trưng của thương hiệu với hệ truyền động thuần điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích phong cách sống đô thị, công nghệ và cá tính riêng."
Theo ông Daren Ching - Giám đốc MINI châu Á chia sẻ: "MINI Aceman là sự bổ sung mới trong danh mục sản phẩm MINI. Mẫu xe kết hợp thiết kế đặc trưng của thương hiệu với hệ truyền động thuần điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích phong cách sống đô thị, công nghệ và cá tính riêng."
Khoang nội thất được thiết kế theo triết lý Charismatic Simplicity, nổi bật với màn hình OLED trung tâm, vô-lăng đặc trưng và thanh điều khiển Toggle Bar.
Khoang nội thất được thiết kế theo triết lý Charismatic Simplicity, nổi bật với màn hình OLED trung tâm, vô-lăng đặc trưng và thanh điều khiển Toggle Bar.
MINI Aceman 2026 chạy điện sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập 60:40 giúp mở rộng khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày.
MINI Aceman 2026 chạy điện sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập 60:40 giúp mở rộng khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Xe sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW (218 PS), mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Hệ thống khung gầm, giảm chấn và trợ lực lái được tinh chỉnh nhằm duy trì cảm giác lái Go-kart đặc trưng của MINI, đồng thời mang lại sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị.
Xe sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW (218 PS), mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Hệ thống khung gầm, giảm chấn và trợ lực lái được tinh chỉnh nhằm duy trì cảm giác lái Go-kart đặc trưng của MINI, đồng thời mang lại sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị.
Ngoài ra, MINI Aceman còn được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, MINI Digital Key cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và kết nối hiện đại.
Ngoài ra, MINI Aceman còn được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, MINI Digital Key cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và kết nối hiện đại.
Xe có hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC lên đến 95 kW. Pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 30 phút tại trạm sạc nhanh DC. Thông qua MINI App, khách hàng có thể theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp.
Xe có hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC lên đến 95 kW. Pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 30 phút tại trạm sạc nhanh DC. Thông qua MINI App, khách hàng có thể theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp.
Tại Việt Nam, Aceman có giá khởi điểm từ 2,419 tỷ đồng. Khách hàng mua xe sẽ được tặng bộ sạc nhanh treo tường tại gia. Với mức giá này, Aceman không phải mẫu xe dành cho số đông khi đắt tương đương với nhiều chiếc SUV hạng D như BMW X3 hay Mercedes GLC, trong khi sở hữu kích thước nhỏ hơn nhiều.
Tại Việt Nam, Aceman có giá khởi điểm từ 2,419 tỷ đồng. Khách hàng mua xe sẽ được tặng bộ sạc nhanh treo tường tại gia. Với mức giá này, Aceman không phải mẫu xe dành cho số đông khi đắt tương đương với nhiều chiếc SUV hạng D như BMW X3 hay Mercedes GLC, trong khi sở hữu kích thước nhỏ hơn nhiều.
Với sự bổ sung của MINI Aceman, danh mục sản phẩm MINI tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích thương hiệu MINI và mong muốn trải nghiệm một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Với sự bổ sung của MINI Aceman, danh mục sản phẩm MINI tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích thương hiệu MINI và mong muốn trải nghiệm một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV MINI Aceman chạy điện mới.
Nguyễn Anh
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