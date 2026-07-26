[GALLERY] Cận cảnh MINI Aceman tại Việt Nam, SUV điện cỡ A giá 2,419 tỷ đồng

MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.