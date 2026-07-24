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[VIDEO] Châu Âu thiếu gần 600.000 thùng nhiên liệu bay mỗi ngày

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[VIDEO] Châu Âu thiếu gần 600.000 thùng nhiên liệu bay mỗi ngày

Châu Âu đang đối mặt với thiếu hụt gần 600.000 thùng nhiên liệu hàng ngày trong quý III, tồn kho chỉ còn 38 triệu thùng.

Minh Quân - Hà Anh
#thiếu hụt nhiên liệu máy bay châu Âu #tồn kho nhiên liệu hàng không thấp #ảnh hưởng đến hoạt động bay trong quý III #nguồn cung nhiên liệu giảm do thiếu hụt #ảnh hưởng của thiếu hụt nhiên liệu đến ngành hàng không

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