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[VIDEO] Cuộc chiến giá cả tại Mỹ: Walmart, Target đua giảm giá thực phẩm

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[VIDEO] Cuộc chiến giá cả tại Mỹ: Walmart, Target đua giảm giá thực phẩm

Người tiêu dùng Mỹ đối mặt với cuộc đua giảm giá thực phẩm của Walmart, Target và các đại gia khác sau 18 tháng lạm phát cao.

Minh Quân - Hà Anh
#cuộc chiến giảm giá thực phẩm tại Mỹ #đại gia bán lẻ đua hạ giá #ảnh hưởng của lạm phát đến người tiêu dùng #chiến lược cạnh tranh của Walmart và Target #tác động đến thị trường bán lẻ Mỹ

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