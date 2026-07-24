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[VIDEO] Chiết khấu về 0, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu

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[VIDEO] Chiết khấu về 0, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu

Giá dầu thế giới tăng cao khiến chiết khấu về 0 đồng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội, Huế gặp khó khăn lớn, bán càng nhiều càng lỗ.

Minh Quân - Hà Anh
#ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến doanh nghiệp bán lẻ #chiết khấu xăng dầu giảm sâu gây khó khăn #ảnh hưởng của chính sách giá xăng dầu đến thị trường #tình hình kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu #vai trò của Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu

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