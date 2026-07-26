[GALLERY] Ford nhờ AI "hồi sinh" Aurora 1964, xế cổ điển nhưng ngập công nghệ

Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.