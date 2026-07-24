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[VIDEO] 8 cửa hàng kim cương đóng cửa chỉ trong 5 ngày

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[VIDEO] 8 cửa hàng kim cương đóng cửa chỉ trong 5 ngày

Sau vụ triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, 8 thương hiệu lớn tại TPHCM, Đồng Tháp, Cần Thơ đồng loạt đóng cửa.

Minh Quân - Hà Anh
#đóng cửa 8 cửa hàng kim cương #triệt phá đường dây buôn lậu kim cương #hoạt động của các thương hiệu lớn #tác động của vụ án đến thị trường kim cương #vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh tội phạm

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