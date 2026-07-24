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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất phạt tới 7 năm tù vì xâm phạm dữ liệu cá nhân

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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất phạt tới 7 năm tù vì xâm phạm dữ liệu cá nhân

Bộ Công an trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, đề xuất xử lý nghiêm tội xâm phạm dữ liệu cá nhân với mức án cao nhất 7 năm tù.

Minh Quân - Hà Anh
#đề xuất xử lý hình sự xâm phạm dữ liệu cá nhân #tăng mức xử phạt tù tối đa 7 năm #sửa đổi Bộ luật Hình sự về dữ liệu #ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân #vai trò của Bộ Công an trong bảo vệ dữ liệu

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