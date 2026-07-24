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[VIDEO] Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP HCM: Mỗi ngày phát sinh hơn 1 tỷ tiền lãi

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[VIDEO] Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP HCM: Mỗi ngày phát sinh hơn 1 tỷ tiền lãi

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP HCM của Trung Nam An Triều đã tạo ra hơn 2.535 tỷ đồng lãi vay, trung bình hơn 1 tỷ/ngày.

Minh Quân - Hà Anh
#dự án chống ngập TP HCM #tài chính dự án gần 10.000 tỷ đồng #lãi vay phát sinh hơn 2.535 tỷ #quản lý tài chính công trình lớn #ảnh hưởng đến ngân sách thành phố

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