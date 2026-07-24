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[VIDEO] Nhà máy rác gần 10 tỉ ở Huế bị bỏ hoang nhiều năm do thiếu giấy phép

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[VIDEO] Nhà máy rác gần 10 tỉ ở Huế bị bỏ hoang nhiều năm do thiếu giấy phép

Thanh tra Huế phát hiện sai phạm tại dự án lò đốt rác Lộc Thủy, giải ngân hơn 7,7 tỉ đồng nhưng nhà máy vẫn chưa hoạt động do thiếu giấy phép.

Minh Quân - Hà Anh
#dự án nhà máy rác Huế chậm tiến độ #thiếu giấy phép hoạt động môi trường #sai phạm trong dự án lò đốt rác Lộc Thủy #giải ngân đầu tư hơn 7 #7 tỉ đồng #ảnh hưởng đến xử lý rác thải đô thị

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