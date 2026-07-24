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[VIDEO] Meta bị 26 nhân viên kiện vì dùng AI chọn người sa thải

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[VIDEO] Meta bị 26 nhân viên kiện vì dùng AI chọn người sa thải

Meta đối mặt vụ kiện tại California khi 26 nhân viên tố cáo sử dụng AI để quyết định sa thải, gây tranh cãi về quyền riêng tư và công bằng.

Minh Quân - Hà Anh
#Meta bị kiện về sử dụng AI sa thải nhân viên #vụ kiện tập đoàn công nghệ tại California #ảnh hưởng của AI đến quyền lao động #quy trình tuyển dụng tự động và minh bạch #tác động pháp lý của trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp

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