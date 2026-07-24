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[VIDEO] Bất động sản lao dốc: Nguồn cung tăng 40%, thanh khoản giảm 62%

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[VIDEO] Bất động sản lao dốc: Nguồn cung tăng 40%, thanh khoản giảm 62%

Nguồn cung bất động sản tăng 40% trong nửa đầu năm, nhưng thanh khoản giảm 62% do lãi suất tăng cao, tỷ lệ hấp thụ thấp.

Minh Quân - Hà Anh
#bất động sản giảm giá mạnh #tăng nguồn cung bất động sản #giảm thanh khoản thị trường #ảnh hưởng lãi suất cao #tỷ lệ hấp thụ thấp

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