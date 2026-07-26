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BYD Qin Max lộ diện - "đối thủ" Toyota Camry, sạc đầy pin trong 9 phút

Số hóa - Xe

BYD Qin Max lộ diện - "đối thủ" Toyota Camry, sạc đầy pin trong 9 phút

Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.

Nguyễn Chung
BYD chuẩn bị tung ra một mẫu sedan mới mang tên Qin Max 2027 tại thị trường Trung Quốc. Đây sẽ là mẫu xe cao cấp nhất của dòng BYD Qin tại thị trường sát cạnh Việt Nam. Trên thực tế, BYD Qin Max là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV.
BYD chuẩn bị tung ra một mẫu sedan mới mang tên Qin Max 2027 tại thị trường Trung Quốc. Đây sẽ là mẫu xe cao cấp nhất của dòng BYD Qin tại thị trường sát cạnh Việt Nam. Trên thực tế, BYD Qin Max là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV.
Những hình ảnh chính thức đầu tiên cho thấy BYD Qin Max tạo cảm giác khá quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự mẫu xe Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế. Xe cũng được trang bị thân xe bo tròn và phần mui vuốt dài về phía sau. Thiết kế cửa xe với tay nắm ẩn và các đường gân dập ở phía dưới cũng gần như được giữ nguyên.
Những hình ảnh chính thức đầu tiên cho thấy BYD Qin Max tạo cảm giác khá quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự mẫu xe Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế. Xe cũng được trang bị thân xe bo tròn và phần mui vuốt dài về phía sau. Thiết kế cửa xe với tay nắm ẩn và các đường gân dập ở phía dưới cũng gần như được giữ nguyên.
Phần đầu xe được nâng cấp theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của dòng Dynasty, tương tự BYD Atto 3. Xe sở hữu dải trang trí màu bạc kéo dài như tấm che phía trước, tích hợp cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn LED nối liền ở trung tâm, đi kèm cản trước hình chữ X mang phong cách thể thao.
Phần đầu xe được nâng cấp theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của dòng Dynasty, tương tự BYD Atto 3. Xe sở hữu dải trang trí màu bạc kéo dài như tấm che phía trước, tích hợp cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn LED nối liền ở trung tâm, đi kèm cản trước hình chữ X mang phong cách thể thao.
Phía sau cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED nối liền hai bên có thiết kế mới. Trong khi đó, vị trí gắn biển số được chuyển lên nắp cốp. Theo hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Qin Max có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.866 x 1.880 x 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.820 mm.
Phía sau cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED nối liền hai bên có thiết kế mới. Trong khi đó, vị trí gắn biển số được chuyển lên nắp cốp. Theo hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Qin Max có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.866 x 1.880 x 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.820 mm.
So với đàn anh Qin L EV, xe dài hơn 146 mm trong khi các thông số còn lại không đổi. Khoang nội thất của xe được thiết kế theo phong cách bao quanh người lái với các chi tiết trang trí mạ crôm. Trang bị nổi bật gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi và vô lăng đa chức năng hai chấu.
So với đàn anh Qin L EV, xe dài hơn 146 mm trong khi các thông số còn lại không đổi. Khoang nội thất của xe được thiết kế theo phong cách bao quanh người lái với các chi tiết trang trí mạ crôm. Trang bị nổi bật gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi và vô lăng đa chức năng hai chấu.
Nhờ sử dụng cần số điện tử đặt sau vô lăng, khu vực phía dưới bệ trung tâm được mở rộng với một khoang chứa đồ dạng mở có dung tích lớn. Ở tầng trên của bệ trung tâm là đế sạc không dây 50 W dành cho điện thoại cùng một số phím bấm vật lý. Cụm núm xoay điều khiển cũng được cho là tích hợp màn hình hiển thị nhỏ, nhiều khả năng dùng để điều chỉnh các chức năng như âm lượng.
Nhờ sử dụng cần số điện tử đặt sau vô lăng, khu vực phía dưới bệ trung tâm được mở rộng với một khoang chứa đồ dạng mở có dung tích lớn. Ở tầng trên của bệ trung tâm là đế sạc không dây 50 W dành cho điện thoại cùng một số phím bấm vật lý. Cụm núm xoay điều khiển cũng được cho là tích hợp màn hình hiển thị nhỏ, nhiều khả năng dùng để điều chỉnh các chức năng như âm lượng.
Tại thị trường Trung Quốc, BYD Qin Max có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid sạc điện gồm động cơ xăng 1.5L, kết hợp với mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 74 kW (khoảng 99 mã lực) trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 175 kW (235 mã lực). Xe sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP).
Tại thị trường Trung Quốc, BYD Qin Max có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid sạc điện gồm động cơ xăng 1.5L, kết hợp với mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 74 kW (khoảng 99 mã lực) trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 175 kW (235 mã lực). Xe sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP).
Đối với phiên bản thuần điện, BYD cung cấp hai cấu hình mô-tơ điện đặt phía sau với công suất lần lượt 120 kW (161 mã lực) và 240 kW (322 mã lực). Hai phiên bản này đi kèm bộ pin LFP dung lượng 52,868 kWh và 64,315 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 530 km và 630 km.
Đối với phiên bản thuần điện, BYD cung cấp hai cấu hình mô-tơ điện đặt phía sau với công suất lần lượt 120 kW (161 mã lực) và 240 kW (322 mã lực). Hai phiên bản này đi kèm bộ pin LFP dung lượng 52,868 kWh và 64,315 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 530 km và 630 km.
Qin Max sẽ được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD. Theo BYD, hệ thống này cho phép sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút hoặc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống tới -30 độ C, thời gian sạc cũng chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện thông thường.
Qin Max sẽ được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD. Theo BYD, hệ thống này cho phép sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút hoặc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống tới -30 độ C, thời gian sạc cũng chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện thông thường.
Theo các nguồn tin chưa chính thức, BYD Qin Max dự kiến sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới đây. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7, xe sẽ bắt đầu được trưng bày tại đại lý và có giá bán tạm tính từ 115.000-155.000 Nhân dân tệ (khoảng 402-542 triệu đồng).
Theo các nguồn tin chưa chính thức, BYD Qin Max dự kiến sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới đây. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7, xe sẽ bắt đầu được trưng bày tại đại lý và có giá bán tạm tính từ 115.000-155.000 Nhân dân tệ (khoảng 402-542 triệu đồng).
Video: Hé lộ mẫu xe sedan điện BYD Qin Max 2027 mới.
Nguyễn Chung
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