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Quân sự - Thế giới

Lực lượng Houthi phóng tên lửa, UAV vào Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen mới đây phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ả Rập Xê Út.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng Houthi ngày 25/7 tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út vào thành phố Hodeida chiến lược ở Yemen.

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở ở thành phố Yanbu và Jizan (của Ả Rập Xê Út) nằm bên bờ Biển Đỏ. Các cơ sở này thuộc sở hữu của Aramco, công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

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Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: @Yahya_Saree/X.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, chuông báo động đã vang lên nhiều lần vào sáng sớm 25/7 tại cả 2 thành phố, song họ không cung cấp thêm thông tin.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ đe dọa làm tắc nghẽn hơn nữa hoạt động vận tải biển toàn cầu vì lực lượng Houthi đã tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu thuyền có liên hệ với Ả Rập Xê Út.

Tuần này, lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu và 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ. Đáp trả, Ả Rập Xê Út tấn công thành phố cảng Hodeida ở Yemen.

Cuộc tấn công (của Ả Rập Xê Út) vào cảng và tập đoàn viễn thông nhà nước ở thành phố Hodeida vào tối 24/7 đã khiến 2 người bị thương, theo Anees al-Asbahi, người phát ngôn của Cơ quan Y tế do lực lượng Houthi điều hành.

Tuy nhiên, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ không tấn công cảng mà chỉ nhắm vào “các mục tiêu quân sự hợp pháp” ở tỉnh Hodeida, “có liên quan đến mối đe dọa đối với các tàu thương mại ở Biển Đỏ”.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ báo nhà nước Iran hôm 25/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi “ngoại giao và đối thoại” để giải quyết xung đột (giữa Houthi và Ả Rập Xê Út) mà không cần “đối đầu quân sự”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê Út hôm 13/7

Nguồn video: VOV
#Houthi phóng tên lửa vào Ả Rập Xê Út #Lực lượng Houthi #Ả Rập Xê Út #Yemen #Biển Đỏ

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