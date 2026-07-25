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[GALLERY] Bán tải GWM Poer Sahar sắp về Việt Nam, có cả bản máy dầu và PHEV

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bán tải GWM Poer Sahar sắp về Việt Nam, có cả bản máy dầu và PHEV

Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ về Việt Nam.

Nguyễn Anh
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Nếu được phân phối chính thức, Poer Sahar sẽ tham gia phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton.
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Nếu được phân phối chính thức, Poer Sahar sẽ tham gia phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton.
Theo thông số do nhà sản xuất công bố, GWM Poer Sahar có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.445 x 1.991 x 1.924 mm, chiều dài cơ sở 3.350 mm và khoảng sáng gầm 239 mm. So với Ford Ranger Raptor, mẫu bán tải của GWM sở hữu thân xe và chiều dài cơ sở lớn hơn.
Theo thông số do nhà sản xuất công bố, GWM Poer Sahar có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.445 x 1.991 x 1.924 mm, chiều dài cơ sở 3.350 mm và khoảng sáng gầm 239 mm. So với Ford Ranger Raptor, mẫu bán tải của GWM sở hữu thân xe và chiều dài cơ sở lớn hơn.
Ngoại thất xe được thiết kế theo phong cách vuông vức với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp đầu xe dựng đứng tạo vẻ bề thế. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng nhiều chi tiết ngoại thất đồng màu như gương chiếu hậu, giá nóc và viền đèn sương mù.
Ngoại thất xe được thiết kế theo phong cách vuông vức với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp đầu xe dựng đứng tạo vẻ bề thế. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng nhiều chi tiết ngoại thất đồng màu như gương chiếu hậu, giá nóc và viền đèn sương mù.
Khác với nhiều mẫu bán tải sử dụng hệ thống treo sau bằng nhíp lá, Poer Sahar được trang bị hệ thống treo tay đòn kép phía trước và treo đa liên kết độc lập phía sau. Cấu hình này được kỳ vọng mang lại sự êm ái khi di chuyển trên đường nhựa, dù khả năng chịu tải có thể không bằng các mẫu bán tải truyền thống.
Khác với nhiều mẫu bán tải sử dụng hệ thống treo sau bằng nhíp lá, Poer Sahar được trang bị hệ thống treo tay đòn kép phía trước và treo đa liên kết độc lập phía sau. Cấu hình này được kỳ vọng mang lại sự êm ái khi di chuyển trên đường nhựa, dù khả năng chịu tải có thể không bằng các mẫu bán tải truyền thống.
Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị những tiện ích gì, tại thị trường quốc tế, khoang cabin của Poer Sahar nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch, cần số điện tử, điều hòa tự động hai vùng và ghế trước chỉnh điện. Trong đó, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị những tiện ích gì, tại thị trường quốc tế, khoang cabin của Poer Sahar nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch, cần số điện tử, điều hòa tự động hai vùng và ghế trước chỉnh điện. Trong đó, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Xe còn được bố trí ổ cắm điện 220 V và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, đồng thời có độ ngả lưng hơn 30 độ nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách.
Xe còn được bố trí ổ cắm điện 220 V và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, đồng thời có độ ngả lưng hơn 30 độ nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách.
Về an toàn, mẫu bán tải này được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến gồm: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ vào cua. Dự kiến, Poer Sahar được phân phối tại Việt Nam với hai tùy chọn động cơ.
Về an toàn, mẫu bán tải này được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến gồm: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ vào cua. Dự kiến, Poer Sahar được phân phối tại Việt Nam với hai tùy chọn động cơ.
Bản máy dầu diesel và hybrid sạc ngoài (PHEV). Phiên bản diesel nhiều khả năng là động cơ tăng áp 2.4L cho công suất khoảng 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 8,6 lít/100 km đối với phiên bản dẫn động bốn bánh.
Bản máy dầu diesel và hybrid sạc ngoài (PHEV). Phiên bản diesel nhiều khả năng là động cơ tăng áp 2.4L cho công suất khoảng 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 8,6 lít/100 km đối với phiên bản dẫn động bốn bánh.
Bản PHEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.0L với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Hệ truyền động này đi kèm bộ pin dung lượng 37,11 kWh, cho phạm vi vận hành thuần điện khoảng 115 km theo chuẩn NEDC hoặc 86 km theo chuẩn WLTC.
Bản PHEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.0L với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Hệ truyền động này đi kèm bộ pin dung lượng 37,11 kWh, cho phạm vi vận hành thuần điện khoảng 115 km theo chuẩn NEDC hoặc 86 km theo chuẩn WLTC.
Theo thông số từ nhà sản xuất, phiên bản hybrid sạc ngoài có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,3 lít/100 km theo chu trình WLTC. Hiện GWM chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như giá bán chính thức của Poer Sahar tại thị trường Việt Nam.
Theo thông số từ nhà sản xuất, phiên bản hybrid sạc ngoài có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,3 lít/100 km theo chu trình WLTC. Hiện GWM chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như giá bán chính thức của Poer Sahar tại thị trường Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải GWM Poer Sahar mới.
Nguyễn Anh
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