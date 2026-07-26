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Số hóa - Xe

Toyota Innova facelift 2027 lộ diện, đầu xe "lột xác" đậm chất SUV

Toyota tiếp tục đẩy mạnh quá trình thử nghiệm Innova Hycross facelift tại Ấn Độ khi một nguyên mẫu mới vừa bị bắt gặp trên đường với phần đầu lộ diện rõ hơn.

Thảo Nguyễn

Toyota Innova tại

Video: Người dùng đánh giá ưu nhược điểm của Toyota Innova Cross HEV.

Dù vẫn được ngụy trang kỹ, những hình ảnh mới cho thấy mẫu MPV Toyota Innova Hycross facelift mới sẽ có màn "lột xác" đáng kể về ngoại hình, đặc biệt ở khu vực đầu xe với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Toyota Hilux thế hệ mới.

So với Innova Hycross hiện hành, phần đầu xe được thiết kế theo hướng vuông vức và mạnh mẽ hơn. Cụm đèn chiếu sáng có tạo hình mảnh, đặt cao, trong khi lưới tản nhiệt và cản trước đều được làm mới. Nắp ca-pô cũng được thiết kế dựng đứng hơn, góp phần mang lại diện mạo bề thế, gần với phong cách của các mẫu SUV.

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Toyota Innova facelift 2027 lộ diện, đầu xe "lột xác" đậm chất SUV.

Những thay đổi này được cho là đi theo ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota, vốn đã xuất hiện trên Hilux thế hệ mới. Mẫu bán tải này sở hữu cụm đèn thanh mảnh, lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước góc cạnh. Dù Innova Hycross vẫn giữ bản sắc riêng, các chi tiết mới cho thấy Toyota đang hướng tới sự đồng nhất trong thiết kế giữa các dòng SUV và xe đa dụng.

Trong khi phần đầu xe thay đổi đáng kể, khu vực thân và đuôi xe dường như chỉ được tinh chỉnh nhẹ. Kiểu dáng tổng thể, đường viền cửa sổ, tỷ lệ thân xe và bộ mâm hợp kim gần như giữ nguyên so với phiên bản hiện hành. Cụm đèn hậu được cho là vẫn giữ thiết kế cũ nhưng sẽ thay đổi đồ họa LED bên trong, trong khi cản sau có thể được làm mới nhẹ.

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Những thay đổi trên mẫu xe Toyota Innova mới chạy thử này được cho là đi theo ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota, vốn đã xuất hiện trên Hilux thế hệ mới.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Innova Hycross facelift cũng được kỳ vọng nâng cấp đáng kể về công nghệ. Các hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy xe có thể được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước khoảng 12 inch, lớn hơn màn hình 10,1 inch trên phiên bản hiện nay. Bên cạnh đó, Toyota được cho là sẽ bổ sung thêm nhiều tiện nghi như camera 360 độ chất lượng cao hơn, hệ thống kết nối mới, ghế phụ chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số nâng cấp, đồng thời cải thiện chất lượng vật liệu nội thất và khả năng cách âm.

Ở khả năng vận hành, nhiều khả năng Toyota sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ hiện có. Phiên bản máy xăng tiếp tục sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, kết hợp hộp số CVT. Trong khi đó, bản hybrid vẫn kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất khoảng 184 mã lực và sử dụng hộp số e-CVT.

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Hiện Toyota chưa công bố thời điểm ra mắt Innova Hycross facelift.

Việc tiếp tục phát triển Innova Hycross theo hướng SUV hóa cho thấy Toyota đang từng bước xóa nhòa khoảng cách giữa MPV và SUV. Khác với Innova Crysta sử dụng khung gầm rời, Hycross được xây dựng trên nền tảng khung gầm liền khối và dẫn động cầu trước, nhưng ngày càng mang nhiều đặc điểm của SUV cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Hiện Toyota chưa công bố thời điểm ra mắt Innova Hycross facelift. Tuy nhiên, với việc nguyên mẫu liên tục xuất hiện trên đường thử, mẫu MPV này được kỳ vọng sẽ sớm trình làng, đánh dấu giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời với diện mạo mới và nhiều công nghệ hiện đại hơn.

#Toyota Innova facelift 2027 lộ diện #Toyota #Innova Hycross #facelift #SUV #động cơ

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