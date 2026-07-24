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[VIDEO] Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ và phong tỏa 130 triệu USD tiền số Iran

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[VIDEO] Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ và phong tỏa 130 triệu USD tiền số Iran

Mỹ mở rộng trừng phạt dầu mỏ Iran, đóng băng 130 triệu USD tiền số liên quan Ngân hàng Trung ương Iran ngày 14/7.

Minh Quân - Hà Anh
#Mỹ mở rộng trừng phạt dầu mỏ Iran #đóng băng 130 triệu USD tiền số Iran #ảnh hưởng đến ngân hàng trung ương Iran #biện pháp cấm vận kinh tế Iran #tác động chiến tranh thương mại Mỹ-Iran

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