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[VIDEO] Hà Nội tăng tốc dự án chống ngập nghìn tỷ, hồ điều hòa sắp hoàn thành

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[VIDEO] Hà Nội tăng tốc dự án chống ngập nghìn tỷ, hồ điều hòa sắp hoàn thành

Hà Nội đẩy nhanh các dự án chống ngập, hồ điều hòa, trạm bơm nghìn tỷ, giúp giảm ngập úng nội đô hiệu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#dự án chống ngập nội đô Hà Nội #hoàn thiện hồ điều hòa và trạm bơm #giảm ngập úng khu vực trung tâm #đầu tư hạ tầng thoát nước nghìn tỷ #nâng cao hiệu quả kiểm soát ngập lụt

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