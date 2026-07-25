Chiến “sa cơ” sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn do ghen tuông

Chiều 25/7, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về việc bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn Việt Úc.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, lúc 17h ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Chiến (Chiến sa cơ, SN 1985, trú tại xã Kiến Minh, Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần Cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở phường Dương Kinh (Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ). Ảnh: CATP Hải Phòng

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7 tại khu vực nút giao QL10, trước cửa Khách sạn Việt Úc ở phường Lưu Kiếm, Hải Phòng, khi chị T.T.A (SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy thì bất ngờ bị một nam giới đi xe máy đến áp sát dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phải xác định được đối tượng gây ra vụ án, bắt giữ trong thời gian sớm nhất, ổn định dư luận.

Chỉ sau hai ngày gây án, các lực lượng CATP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Chiến. Nguyên nhân dẫn đến việc Chiến ra tay sát hại chị A sơ bộ xác định do ghen tuông tình ái.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giết người đối với đối tượng Phạm Văn Chiến, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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