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[VIDEO] Giao dịch crypto sàn chui bị phạt tới 50 triệu đồng

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[VIDEO] Giao dịch crypto sàn chui bị phạt tới 50 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 284 quy định xử phạt thị trường tài sản mã hóa, nhà đầu tư giao dịch qua sàn không được Bộ Tài chính cấp phép.

Minh Quân - Hà Anh
#xử phạt giao dịch crypto trái phép #Nghị định 284 về tài sản mã hóa #quy định pháp lý về thị trường crypto #ảnh hưởng đến nhà đầu tư crypto #quản lý hoạt động sàn chui

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