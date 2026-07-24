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[VIDEO] Miền Bắc thiếu điện nghiêm trọng, cần thêm gần 2.000 MW mỗi năm

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[VIDEO] Miền Bắc thiếu điện nghiêm trọng, cần thêm gần 2.000 MW mỗi năm

Miền Bắc cần bổ sung 2.000 MW công suất mỗi năm do tăng trưởng điện thương phẩm 7%, mở rộng khu công nghiệp và FDI.

Minh Quân - Hà Anh
#thiếu điện miền Bắc #cần bổ sung công suất điện hàng năm #tăng trưởng tiêu thụ điện khu công nghiệp và FDI #tác động thiếu điện đến phát triển kinh tế #xu hướng tiêu thụ điện trong năm tới

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