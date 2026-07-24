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[VIDEO] Mỹ áp thuế 25% hàng Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò

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[VIDEO] Mỹ áp thuế 25% hàng Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò

Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.

Minh Quân - Hà Anh
#Mỹ áp thuế 25% hàng Brazil #Miễn trừ cà phê và thịt bò #Điều tra thương mại theo Điều 301 #Ảnh hưởng thương mại Brazil - Mỹ #Chính sách thuế nhập khẩu

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