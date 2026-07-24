Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Mỹ áp thuế 25% hàng Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò
Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.
Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.
Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.
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Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.
Bộ Công an trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, đề xuất xử lý nghiêm tội xâm phạm dữ liệu cá nhân với mức án cao nhất 7 năm tù.
Meta đối mặt vụ kiện tại California khi 26 nhân viên tố cáo sử dụng AI để quyết định sa thải, gây tranh cãi về quyền riêng tư và công bằng.
Người tiêu dùng Mỹ đối mặt với cuộc đua giảm giá thực phẩm của Walmart, Target và các đại gia khác sau 18 tháng lạm phát cao.
Mỹ mở rộng trừng phạt dầu mỏ Iran, đóng băng 130 triệu USD tiền số liên quan Ngân hàng Trung ương Iran ngày 14/7.
Giá dầu thế giới tăng cao khiến chiết khấu về 0 đồng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội, Huế gặp khó khăn lớn, bán càng nhiều càng lỗ.
Châu Âu đang đối mặt với thiếu hụt gần 600.000 thùng nhiên liệu hàng ngày trong quý III, tồn kho chỉ còn 38 triệu thùng.
Hà Nội đẩy nhanh các dự án chống ngập, hồ điều hòa, trạm bơm nghìn tỷ, giúp giảm ngập úng nội đô hiệu quả.
Chỉ số PPI tháng 6 của Mỹ giảm 0,3% nhờ giá xăng giảm 12% và năng lượng lao dốc, nhưng Fed lo lắng về giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông.
Tập đoàn CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam, 90% chưa kiểm tra an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.
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