[VIDEO] Mỹ áp thuế 25% hàng Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò

Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22/7, miễn trừ cà phê và thịt bò, sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301.