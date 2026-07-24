Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu Brent vượt 90 USD

SPOTLIGHT

[VIDEO] Xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu Brent vượt 90 USD

Giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng sáng 20/7 do xung đột Mỹ - Iran tại Trung Đông gây gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, theo Barclays.

Minh Quân - Hà Anh
#Xung đột Mỹ - Iran ảnh hưởng giá dầu Brent #Gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz #Tác động thị trường dầu mỏ toàn cầu #Chính sách an ninh Trung Đông #Tăng giá dầu do leo thang xung đột

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT