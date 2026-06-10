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[VIDEO] Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, giảm hơn 2.400 thôn tổ

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[VIDEO] Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, giảm hơn 2.400 thôn tổ

Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Minh Quân - Hà Anh
#Sắp xếp thôn tổ dân phố #Giảm bộ máy hành chính #Tinh gọn cơ sở chính quyền #Chuyển đổi tổ chức địa phương #Quản lý hành chính tỉnh Thanh Hóa

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