Bệnh viện Nguyễn Trãi chấm dứt hợp đồng, cấm VINAMED đấu thầu 6 tháng

Hủy hợp đồng gói thầu màn hình thiết bị y tế vì vi phạm cam kết

Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BVNT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED (mã số thuế: 0316632005). Quyết định xử lý được đưa ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi nhà thầu này được phê duyệt trúng thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Quyết định số 1693/QĐ-BVNT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 24/06/2026, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi đã ký Quyết định số 1522/QĐ-BVNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu “Mua sắm màn hình hệ thống soi cứng CHAM CU-3000 phục vụ công tác khám chữa bệnh” (Mã E-TBMT: IB2600267677). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào giá trực tuyến rút gọn. Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED trúng thầu với giá 63.000.000 đồng cho 01 máy màn hình y tế chuyên dụng LG Electronics (model 27HK510S, xuất xứ Trung Quốc). Đến ngày 26/06/2026, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng trọn gói số 01-1522/HĐ-BVNT-VINAMED/2026.

Tuy nhiên, ngày 20/07/2026, VINAMED gửi Công văn số KT551/CV-Vinamed/2026 báo cáo không thể cung cấp mặt hàng như cam kết trong hợp đồng, đồng thời đề xuất thay thế bằng sản phẩm khác. Qua kiểm tra, Bệnh viện Nguyễn Trãi xác định mặt hàng đề xuất thay thế không cùng hãng sản xuất và không cùng xuất xứ với hàng hóa quy định tại hợp đồng.

Xử lý theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Căn cứ quy định pháp lý hiện hành, Bệnh viện Nguyễn Trãi xác định hành vi của VINAMED đã vi phạm điểm b Khoản 27 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (quy định điều kiện thay đổi hàng hóa phải thuộc cùng hãng sản xuất và xuất xứ). Đồng thời, việc không thực hiện đúng hợp đồng đã thỏa thuận vi phạm Khoản 23 Điều 140 và vi phạm cam kết đơn dự thầu khi chào giá trực tuyến theo Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Bệnh viện Nguyễn Trãi quyết định chấm dứt Hợp đồng số 01-1522/HĐ-BVNT-VINAMED/2026, cấm Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED tham gia tất cả các dự toán mua sắm do bệnh viện tổ chức trong thời hạn 06 tháng. Bên cạnh đó, thông tin vi phạm sẽ được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP và nhà thầu bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong vòng 06 tháng.

Phân tích ở góc độ chuyên môn, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Quy trình chào giá trực tuyến rút gọn theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp tối giản thời gian mua sắm cho cơ sở y tế. Tuy nhiên, công cụ này đòi hỏi nhà thầu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng trước khi chào giá. Việc chào giá trúng thầu rồi không cung cấp đúng chủng loại, xuất xứ gây gián đoạn tiến độ trang bị vật tư khám chữa bệnh."

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc xử lý phù hợp tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm trong đấu thầu, việc Bệnh viện Nguyễn Trãi kiên quyết xử lý, công khai vi phạm và khóa tài khoản chào giá trực tuyến của nhà thầu không hoàn thành hợp đồng là bước đi cần thiết, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và tính nghiêm minh trong quản lý vốn sự nghiệp y tế."