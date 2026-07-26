Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Bệnh viện Nguyễn Trãi chấm dứt hợp đồng, cấm VINAMED đấu thầu 6 tháng

Bệnh viện Nguyễn Trãi chấm dứt hợp đồng và cấm Vinamed đấu thầu 06 tháng do vi phạm quy định xuất xứ hàng hóa cùng cam kết khi tham gia chào giá trực tuyến.

Thục Anh

Hủy hợp đồng gói thầu màn hình thiết bị y tế vì vi phạm cam kết

Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BVNT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED (mã số thuế: 0316632005). Quyết định xử lý được đưa ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi nhà thầu này được phê duyệt trúng thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

2.png
3.png
Quyết định số 1693/QĐ-BVNT về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 24/06/2026, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi đã ký Quyết định số 1522/QĐ-BVNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu “Mua sắm màn hình hệ thống soi cứng CHAM CU-3000 phục vụ công tác khám chữa bệnh” (Mã E-TBMT: IB2600267677). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào giá trực tuyến rút gọn. Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED trúng thầu với giá 63.000.000 đồng cho 01 máy màn hình y tế chuyên dụng LG Electronics (model 27HK510S, xuất xứ Trung Quốc). Đến ngày 26/06/2026, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng trọn gói số 01-1522/HĐ-BVNT-VINAMED/2026.

Tuy nhiên, ngày 20/07/2026, VINAMED gửi Công văn số KT551/CV-Vinamed/2026 báo cáo không thể cung cấp mặt hàng như cam kết trong hợp đồng, đồng thời đề xuất thay thế bằng sản phẩm khác. Qua kiểm tra, Bệnh viện Nguyễn Trãi xác định mặt hàng đề xuất thay thế không cùng hãng sản xuất và không cùng xuất xứ với hàng hóa quy định tại hợp đồng.

Xử lý theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Căn cứ quy định pháp lý hiện hành, Bệnh viện Nguyễn Trãi xác định hành vi của VINAMED đã vi phạm điểm b Khoản 27 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (quy định điều kiện thay đổi hàng hóa phải thuộc cùng hãng sản xuất và xuất xứ). Đồng thời, việc không thực hiện đúng hợp đồng đã thỏa thuận vi phạm Khoản 23 Điều 140 và vi phạm cam kết đơn dự thầu khi chào giá trực tuyến theo Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Bệnh viện Nguyễn Trãi quyết định chấm dứt Hợp đồng số 01-1522/HĐ-BVNT-VINAMED/2026, cấm Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế VINAMED tham gia tất cả các dự toán mua sắm do bệnh viện tổ chức trong thời hạn 06 tháng. Bên cạnh đó, thông tin vi phạm sẽ được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP và nhà thầu bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong vòng 06 tháng.

Phân tích ở góc độ chuyên môn, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Quy trình chào giá trực tuyến rút gọn theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp tối giản thời gian mua sắm cho cơ sở y tế. Tuy nhiên, công cụ này đòi hỏi nhà thầu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng trước khi chào giá. Việc chào giá trúng thầu rồi không cung cấp đúng chủng loại, xuất xứ gây gián đoạn tiến độ trang bị vật tư khám chữa bệnh."

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc xử lý phù hợp tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm trong đấu thầu, việc Bệnh viện Nguyễn Trãi kiên quyết xử lý, công khai vi phạm và khóa tài khoản chào giá trực tuyến của nhà thầu không hoàn thành hợp đồng là bước đi cần thiết, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và tính nghiêm minh trong quản lý vốn sự nghiệp y tế."

QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ DANH SÁCH ĐEN NHÀ THẦU

Chấm dứt hợp đồng là chế tài cuối cùng đối với nhà thầu vi phạm cam kết nghiêm trọng. Theo Điều 70 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu chậm tiến độ kéo dài mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm các điều khoản về chất lượng. Khi hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu, phần việc còn lại sẽ được chọn nhà thầu mới thực hiện ngay để tránh thiệt hại cho dự án.

Hệ quả của việc bị chấm dứt hợp đồng là nhà thầu sẽ bị ghi danh vào "Danh sách đen" uy tín trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Thông tin về vi phạm sẽ được công khai trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi xảy ra hành vi. Đối với các gói thầu sau này, nhà thầu nằm trong danh sách này sẽ bị đánh giá thấp về kỹ thuật hoặc phải thực hiện bảo đảm dự thầu gấp 03 lần giá trị thông thường trong vòng 02 năm.

Việc quản lý uy tín nhà thầu thông qua dữ liệu lịch sử giúp các chủ đầu tư loại bỏ được những "nhà thầu ảo" hoặc các đơn vị làm ăn gian dối. Công khai danh sách vi phạm không chỉ là hình phạt cho nhà thầu sai phạm mà còn là lời cảnh báo đanh thép nhằm xây dựng một thị trường đấu thầu liêm chính và bền vững.

#Bệnh viện Nguyễn Trãi #Vinamed #đấu thầu #vi phạm quy định #xuất xứ hàng hóa #chào giá trực tuyến

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Dược phẩm Phúc Thiện liên tục bị hàng loạt bệnh viện lớn cấm thầu 3 năm

Liên tiếp vi phạm quy định Luật Đấu thầu, Dược phẩm Phúc Thiện bị hàng loạt bệnh viện tuyến đầu hủy kết quả thầu, tịch thu bảo đảm và cấm tham gia thầu 3 năm.

Chuỗi quyết định trừng phạt dồn dập từ các cơ sở y tế tuyến đầu

Theo các hồ sơ pháp lý công khai về hoạt động đấu thầu mua sắm y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Thiện (Mã số thuế: 0304153199; Địa chỉ: 38 Đường số 7, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM) vừa nhận liên tiếp 5 quyết định xử lý vi phạm nặng nề từ các bệnh viện lớn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2026).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Mổ xẻ quy định cấm hàng hóa tương đương tại gói thầu ngõ 87 phường Bình Phước, TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Quy định cấm ghi chữ "tương đương" trong hồ sơ mời thầu xây dựng ngõ 87 đang đặt ra hàng loạt câu hỏi lớn về tính công bằng, minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, cuộc đấu thầu rộng rãi qua mạng tại dự án Nâng cấp, mở rộng ngõ 87 - Quốc lộ 14 (khu phố Xuân Đồng) do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, TP Đồng Nai làm chủ đầu tư đã khép lại với kết quả trúng thầu thuộc về Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường Quang Phú. Mặc dù tổng trị giá gói thầu xây lắp này lên tới hơn 15,6 tỷ đồng, thế nhưng tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước ở mức 1,51%. Đi sâu mổ xẻ tài liệu, đối chiếu với các quy chuẩn khắt khe của hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành, sự xuất hiện của những tiêu chí mang tính rào cản kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã hé lộ điểm bất thường cần được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra làm rõ.

11.png
Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Giả mạo hồ sơ nghiệm thu, một nhà thầu tại Thanh Hóa bị cấm thầu 3 năm

UBND xã Phú Lệ, Thanh Hóa vừa quyết định hủy thầu gói thầu giao thông hơn 20 tỷ đồng và cấm cửa một nhà thầu do có hành vi gian lận hồ sơ năng lực nhân sự.

Mới đây, UBND xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc hủy thầu đối với Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình, đảm bảo ATGT + Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ cầu bản Uôn đi bản Páng. Đây là gói thầu quy mô cấp xã nhưng có giá trị dự toán tương đối lớn, lên tới 20.577.805.641 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

13-5026.png
Nguồn MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

"Cơn mưa" chỉ định thầu tại tỉnh An Giang: Doanh nghiệp nhỏ gánh vác khối lượng công việc lớn [Kỳ 1]

"Cơn mưa" chỉ định thầu tại tỉnh An Giang: Doanh nghiệp nhỏ gánh vác khối lượng công việc lớn [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn tại tỉnh An Giang đã trúng tuyệt đối 100% các gói thầu tham gia. Đáng chú ý, hàng loạt gói thầu xây lắp trường học trị giá hàng tỷ đồng được chỉ định thầu dồn dập cho đơn vị này trong cùng một thời điểm.

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Hai gói thầu sửa chữa trường học tiền tỷ tại Trường THCS Phú Lợi và Lý Thánh Tông được chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 3,02%, dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả đàm phán hợp đồng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

"Cơn mưa" chỉ định thầu tại tỉnh An Giang: Doanh nghiệp nhỏ gánh vác khối lượng công việc lớn [Kỳ 1]

"Cơn mưa" chỉ định thầu tại tỉnh An Giang: Doanh nghiệp nhỏ gánh vác khối lượng công việc lớn [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn tại tỉnh An Giang đã trúng tuyệt đối 100% các gói thầu tham gia. Đáng chú ý, hàng loạt gói thầu xây lắp trường học trị giá hàng tỷ đồng được chỉ định thầu dồn dập cho đơn vị này trong cùng một thời điểm.

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Hai gói thầu sửa chữa trường học tiền tỷ tại Trường THCS Phú Lợi và Lý Thánh Tông được chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 3,02%, dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả đàm phán hợp đồng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Chơn Thành và Minh Hưng: Tâm Thái Hòa liên tiếp mắc lỗi sơ đẳng trước nhà thầu Gia Khang [Kỳ 2]

Chơn Thành và Minh Hưng: Tâm Thái Hòa liên tiếp mắc lỗi sơ đẳng trước nhà thầu Gia Khang [Kỳ 2]

Đều đặn chạm trán tại các dự án giáo dục do Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành và Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng làm Chủ đầu tư, Công ty Tâm Thái Hòa liên tục bị loại bởi những lỗi cơ bản về bảo lãnh, giúp Công ty Gia Khang liên tiếp trúng các gói thầu tiền tỷ với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt.