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Giải trí - Giới trẻ

Cuộc sống hiện tại của Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn

Sau ly hôn, Hoàng Oanh tập trung cho con trai, phát triển sự nghiệp và giữ quan điểm cởi mở nhưng thận trọng trước chuyện tình cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, Hoàng Oanh trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, trao đổi với Znews, quản lý của nữ MC khẳng định thông tin này không đúng sự thật. "Cả hai chỉ là bạn bè. Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang không hẹn hò", đại diện của cô cho biết.

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Cuộc sống hiện tại của Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn gây chú ý. Ảnh: FB Hoàng Oanh.

Đây không phải lần đầu chuyện tình cảm của Hoàng Oanh nhận được sự quan tâm sau khi cô ly hôn vào năm 2022. Dịp Valentine năm 2024, nữ MC đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông giấu mặt khi cùng đi dạo và dùng bữa.

Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung: "Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đã ở đây". Theo Tiền Phong, động thái này được xem là lần đầu cô công khai chuyện tình cảm sau khoảng 4 năm đổ vỡ hôn nhân.

Dù không tiết lộ danh tính người đồng hành, Hoàng Oanh cho biết việc tìm kiếm một người bạn đồng hành mới là điều đẹp đẽ nhưng cũng đi kèm nhiều sự cân nhắc. Với cô, một mối quan hệ ở hiện tại cần có sự trưởng thành, tôn trọng và phù hợp với vai trò làm mẹ.

Chia sẻ trong một talk show, Hoàng Oanh cho biết con trai đi học từ sáng đến chiều nên buổi tối và cuối tuần luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên tuyệt đối cho con. Từ khi làm mẹ, cô nhận thấy bản thân thay đổi đáng kể. Nếu trước đây là người nóng tính và dễ phản ứng, hiện tại cô học cách kiểm soát cảm xúc, lựa chọn cách giao tiếp phù hợp với con cũng như với chính mình.

Những năm đầu sau ly hôn, nữ MC gần như dành toàn bộ thời gian cho bé Max. Khi con trai lớn hơn, cô bắt đầu quay lại chăm sóc bản thân, tập luyện, gặp gỡ bạn bè, chăm chút ngoại hình và cân bằng cuộc sống. Là trụ cột kinh tế của gia đình, Hoàng Oanh ý thức rõ trách nhiệm của mình và luôn nỗ lực làm việc để mang đến cuộc sống ổn định cho hai mẹ con.

Theo Vietnamnet, năm 2024 đánh dấu nhiều hoạt động nổi bật của Hoàng Oanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô đảm nhận vai trò MC tại các chương trình như "Chị đẹp đạp gió", chung kết Miss Universe Vietnam và TikTok Awards. Bên cạnh đó, nữ MC còn là diễn giả tại TED Talks, sứ giả hành động của UNICEF Vietnam trong chiến dịch Dinh dưỡng cho em. Podcast "Sống một đời rực rỡ" mùa 2 do cô dẫn dắt và sản xuất cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

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Nữ MC ngày càng đẹp mặn mà. Ảnh: FB Hoàng Oanh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Oanh cho rằng những biến cố trong hôn nhân giúp cô trưởng thành và sâu sắc hơn. "Tôi thấy biến cố cũng là bài học để bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn. Tôi may mắn khi bên cạnh luôn có gia đình, bé Max và sự quan tâm của khán giả", cô chia sẻ.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hoàng Oanh chúc mừng năm mới". Nguồn Vietnamnet.

#Hoàng Oanh #ly hôn #cuộc sống #sự nghiệp #tình cảm #gia đình

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